https://ria.ru/20210311/buzova-1600786822.html
На ТНТ рассказали, что будет с шоу Бузовой и Бородиной
На ТНТ рассказали, что будет с шоу Бузовой и Бородиной
В СМИ появилась информация о том, что 12 марта на ТНТ выйдет последний выпуск программы "Бородина против Бузовой". РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T16:24
2021-03-11T16:24
2021-03-11T16:52
новости культуры
шоубиз
знаменитости
звезды
тнт (телеканал)
ольга бузова
ксения бородина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590066362_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_0ce1b2b66bfbc1f88b2da8f67abd67b3.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В СМИ появилась информация о том, что 12 марта на ТНТ выйдет последний выпуск программы "Бородина против Бузовой".Как сообщил источник изданию "СтарХит", шоу планировали снимать как минимум до лета, но в итоге продюсеры потребовали полной смены формата, поскольку этот "поднадоел зрителям".В пресс-службе телеканала РИА Новости подтвердили, что ТНТ запускает новую программу с Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной под названием "ББ шоу".В каждом выпуске ведущие будут обсуждать полезные и резонансные темы вместе с экспертами и гостями в новом формате и в новых декорациях.На телеканале отмечают, что Бузова и Бородина – "настоящие специалисты по части "житейских проблем", а их противоположные взгляды и жизненный опыт позволят дать объективную оценку обсуждаемым вопросам".Кроме того, создатели новой программы рассчитывают, что новая светлая студия с барной стойкой "будет располагать к теплой и продуктивной беседе".
https://ria.ru/20210119/komissarov-1593641014.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590066362_252:0:1036:588_1920x0_80_0_0_4db4e3cecd6951cb0630e059daf3d416.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, звезды, тнт (телеканал), ольга бузова, ксения бородина
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В СМИ появилась информация о том, что 12 марта на ТНТ выйдет последний выпуск программы "Бородина против Бузовой".
Как сообщил
источник изданию "СтарХит", шоу планировали снимать как минимум до лета, но в итоге продюсеры потребовали полной смены формата, поскольку этот "поднадоел зрителям".
В пресс-службе телеканала РИА Новости подтвердили, что ТНТ запускает новую программу с Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной под названием "ББ шоу".
В каждом выпуске ведущие будут обсуждать полезные и резонансные темы вместе с экспертами и гостями в новом формате и в новых декорациях.
"Вместо заезженных скандальных тем, которые так любят создатели популярных ток-шоу, "ББ шоу" обратит внимание на темы, которые действительно актуальны и полезны зрителям. Новый формат предполагает свежий взгляд на обсуждение актуальных проблем, без скандалов и накала", – пояснили в пресс-службе ТНТ.
На телеканале отмечают, что Бузова и Бородина – "настоящие специалисты по части "житейских проблем", а их противоположные взгляды и жизненный опыт позволят дать объективную оценку обсуждаемым вопросам".
Кроме того, создатели новой программы рассчитывают, что новая светлая студия с барной стойкой "будет располагать к теплой и продуктивной беседе".