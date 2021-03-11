https://ria.ru/20210311/buzova-1600786822.html

На ТНТ рассказали, что будет с шоу Бузовой и Бородиной

На ТНТ рассказали, что будет с шоу Бузовой и Бородиной

В СМИ появилась информация о том, что 12 марта на ТНТ выйдет последний выпуск программы "Бородина против Бузовой". РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T16:24

2021-03-11T16:24

2021-03-11T16:52

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В СМИ появилась информация о том, что 12 марта на ТНТ выйдет последний выпуск программы "Бородина против Бузовой".Как сообщил источник изданию "СтарХит", шоу планировали снимать как минимум до лета, но в итоге продюсеры потребовали полной смены формата, поскольку этот "поднадоел зрителям".В пресс-службе телеканала РИА Новости подтвердили, что ТНТ запускает новую программу с Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной под названием "ББ шоу".В каждом выпуске ведущие будут обсуждать полезные и резонансные темы вместе с экспертами и гостями в новом формате и в новых декорациях.На телеканале отмечают, что Бузова и Бородина – "настоящие специалисты по части "житейских проблем", а их противоположные взгляды и жизненный опыт позволят дать объективную оценку обсуждаемым вопросам".Кроме того, создатели новой программы рассчитывают, что новая светлая студия с барной стойкой "будет располагать к теплой и продуктивной беседе".

https://ria.ru/20210119/komissarov-1593641014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости культуры, знаменитости, звезды, тнт (телеканал), ольга бузова, ксения бородина