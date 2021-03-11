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На ТНТ рассказали, что будет с шоу Бузовой и Бородиной
На ТНТ рассказали, что будет с шоу Бузовой и Бородиной
В СМИ появилась информация о том, что 12 марта на ТНТ выйдет последний выпуск программы "Бородина против Бузовой". РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T16:24
2021-03-11T16:52
новости культуры
шоубиз
знаменитости
звезды
тнт (телеканал)
ольга бузова
ксения бородина
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В СМИ появилась информация о том, что 12 марта на ТНТ выйдет последний выпуск программы "Бородина против Бузовой".Как сообщил источник изданию "СтарХит", шоу планировали снимать как минимум до лета, но в итоге продюсеры потребовали полной смены формата, поскольку этот "поднадоел зрителям".В пресс-службе телеканала РИА Новости подтвердили, что ТНТ запускает новую программу с Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной под названием "ББ шоу".В каждом выпуске ведущие будут обсуждать полезные и резонансные темы вместе с экспертами и гостями в новом формате и в новых декорациях.На телеканале отмечают, что Бузова и Бородина – "настоящие специалисты по части "житейских проблем", а их противоположные взгляды и жизненный опыт позволят дать объективную оценку обсуждаемым вопросам".Кроме того, создатели новой программы рассчитывают, что новая светлая студия с барной стойкой "будет располагать к теплой и продуктивной беседе".
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новости культуры, знаменитости, звезды, тнт (телеканал), ольга бузова, ксения бородина

На ТНТ рассказали, что будет с шоу Бузовой и Бородиной

16:24 11.03.2021 (обновлено: 16:52 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов, Григорий Сысоев Ксения Бородина и Ольга Бузова
 Ксения Бородина и Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов, Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В СМИ появилась информация о том, что 12 марта на ТНТ выйдет последний выпуск программы "Бородина против Бузовой".
Как сообщил источник изданию "СтарХит", шоу планировали снимать как минимум до лета, но в итоге продюсеры потребовали полной смены формата, поскольку этот "поднадоел зрителям".
В пресс-службе телеканала РИА Новости подтвердили, что ТНТ запускает новую программу с Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной под названием "ББ шоу".
В каждом выпуске ведущие будут обсуждать полезные и резонансные темы вместе с экспертами и гостями в новом формате и в новых декорациях.

"Вместо заезженных скандальных тем, которые так любят создатели популярных ток-шоу, "ББ шоу" обратит внимание на темы, которые действительно актуальны и полезны зрителям. Новый формат предполагает свежий взгляд на обсуждение актуальных проблем, без скандалов и накала", – пояснили в пресс-службе ТНТ.

На телеканале отмечают, что Бузова и Бородина – "настоящие специалисты по части "житейских проблем", а их противоположные взгляды и жизненный опыт позволят дать объективную оценку обсуждаемым вопросам".
Кроме того, создатели новой программы рассчитывают, что новая светлая студия с барной стойкой "будет располагать к теплой и продуктивной беседе".
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ШоубизНовости культурыЗнаменитостизвездыТНТ (телеканал)Ольга БузоваКсения Бородина
 
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