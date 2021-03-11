https://ria.ru/20210311/biznes-1600798413.html

Путин призвал российский бизнес направлять ресурсы "в дом"

Путин призвал российский бизнес направлять ресурсы "в дом"

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к российскому бизнесу заявил, что руководители компаний и акционеры могут направлять свои ресурсы, куда хотят, "но лучше... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T16:26

2021-03-11T16:26

2021-03-11T16:53

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к российскому бизнесу заявил, что руководители компаний и акционеры могут направлять свои ресурсы, куда хотят, "но лучше в дом", на развитие бизнеса внутри России."Задача правительства – создать такие условия, при которых эффективнее было бы направлять эти ресурсы имеющиеся и те ресурсы, которые могут появиться в связи с конъюнктурами на мировом рынке, направить эти средства не на выплату дивидендов и не на то, чтобы распределить их где-то там законным образом, понимаю, но где-то там в тихие гавани, ну, сегодня тихих, завтра что будет, мы не знаем, имея в виду эти факторы неопределённости, направить их на развитие собственных бизнесов или новых бизнесов внутри Российской Федерации", - подчеркнул президент.Власти РФ, по его словам, со своей стороны будут делать все для того, чтобы условия для этого были стабильными, надежными и чтобы все инструменты, о которых говорили участники совещания, "чтобы они самым эффективным образом работали".

https://ria.ru/20210311/putin-1600798571.html

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россия, владимир путин, экономика