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Путин призвал российский бизнес направлять ресурсы "в дом"
Путин призвал российский бизнес направлять ресурсы "в дом"
Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к российскому бизнесу заявил, что руководители компаний и акционеры могут направлять свои ресурсы, куда хотят, "но лучше... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T16:26
2021-03-11T16:53
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к российскому бизнесу заявил, что руководители компаний и акционеры могут направлять свои ресурсы, куда хотят, "но лучше в дом", на развитие бизнеса внутри России."Задача правительства – создать такие условия, при которых эффективнее было бы направлять эти ресурсы имеющиеся и те ресурсы, которые могут появиться в связи с конъюнктурами на мировом рынке, направить эти средства не на выплату дивидендов и не на то, чтобы распределить их где-то там законным образом, понимаю, но где-то там в тихие гавани, ну, сегодня тихих, завтра что будет, мы не знаем, имея в виду эти факторы неопределённости, направить их на развитие собственных бизнесов или новых бизнесов внутри Российской Федерации", - подчеркнул президент.Власти РФ, по его словам, со своей стороны будут делать все для того, чтобы условия для этого были стабильными, надежными и чтобы все инструменты, о которых говорили участники совещания, "чтобы они самым эффективным образом работали".
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россия, владимир путин, экономика

Путин призвал российский бизнес направлять ресурсы "в дом"

16:26 11.03.2021 (обновлено: 16:53 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности
 Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к российскому бизнесу заявил, что руководители компаний и акционеры могут направлять свои ресурсы, куда хотят, "но лучше в дом", на развитие бизнеса внутри России.
"Конечно, руководители компаний, акционеры сами должны принимать решения, связанные с инвестиционной активностью и с инвестиционными планами, но вот имея в виду, что мы работаем в условиях большой неопределенности и большого количества факторов неопределенности, вы сами решаете, но лучше в дом, здесь спокойнее и надежнее", - сказал Путин на совещании по вопросам инвестиционной активности.
"Задача правительства – создать такие условия, при которых эффективнее было бы направлять эти ресурсы имеющиеся и те ресурсы, которые могут появиться в связи с конъюнктурами на мировом рынке, направить эти средства не на выплату дивидендов и не на то, чтобы распределить их где-то там законным образом, понимаю, но где-то там в тихие гавани, ну, сегодня тихих, завтра что будет, мы не знаем, имея в виду эти факторы неопределённости, направить их на развитие собственных бизнесов или новых бизнесов внутри Российской Федерации", - подчеркнул президент.
Власти РФ, по его словам, со своей стороны будут делать все для того, чтобы условия для этого были стабильными, надежными и чтобы все инструменты, о которых говорили участники совещания, "чтобы они самым эффективным образом работали".
Президент России Владимир Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
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