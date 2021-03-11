https://ria.ru/20210311/avariya-na-fukusime-10-let-so-dnya-tragedii--1600756485.html

Авария на "Фукусиме": 10 лет со дня трагедии

Авария на "Фукусиме": 10 лет со дня трагедии

Одиннадцатого марта 2011 года в Японии произошло землетрясение магнитудой 9 баллов. Оно вызвало крупнейшее цунами – сорокаметровая волна стерла с лица земли прибрежные города. Океан затопил дизельные генераторы атомной станции "Фукусима-1". Это привело к аварии, сравнимой с чернобыльской.

2021-03-11T13:18

2021-03-11T13:18

2021-03-11T13:18

аэс "фукусима"

фукусима (префектура)

япония

видео

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В течение трех дней на АЭС произошли три взрыва. В окружающую среду, в воздух и почву попали радиоактивные вещества. В результате катастрофы погибли и пропали без вести более двадцати тысяч человек.

фукусима (префектура)

япония

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Авария на "Фукусиме": 10 лет со дня трагедии Одиннадцатого марта 2011 года в Японии произошло землетрясение магнитудой 9 баллов. Оно вызвало крупнейшее цунами – сорокаметровая волна стерла с лица земли прибрежные города. Океан затопил дизельные генераторы атомной станции "Фукусима-1". Это привело к аварии, сравнимой с чернобыльской. В течение трех дней на АЭС произошли три взрыва. В окружающую среду, в воздух и почву попали радиоактивные вещества. В результате катастрофы погибли и пропали без вести более двадцати тысяч человек. 2021-03-11T13:18 true PT4M00S

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