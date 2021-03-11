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Авария на "Фукусиме": 10 лет со дня трагедии
Авария на "Фукусиме": 10 лет со дня трагедии
Одиннадцатого марта 2011 года в Японии произошло землетрясение магнитудой 9 баллов. Оно вызвало крупнейшее цунами – сорокаметровая волна стерла с лица земли прибрежные города. Океан затопил дизельные генераторы атомной станции "Фукусима-1". Это привело к аварии, сравнимой с чернобыльской.
2021-03-11T13:18
2021-03-11T13:18
аэс "фукусима"
фукусима (префектура)
япония
видео
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В течение трех дней на АЭС произошли три взрыва. В окружающую среду, в воздух и почву попали радиоактивные вещества. В результате катастрофы погибли и пропали без вести более двадцати тысяч человек.
фукусима (префектура)
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353
60
Авария на "Фукусиме": 10 лет со дня трагедии
Одиннадцатого марта 2011 года в Японии произошло землетрясение магнитудой 9 баллов. Оно вызвало крупнейшее цунами – сорокаметровая волна стерла с лица земли прибрежные города. Океан затопил дизельные генераторы атомной станции "Фукусима-1". Это привело к аварии, сравнимой с чернобыльской. В течение трех дней на АЭС произошли три взрыва. В окружающую среду, в воздух и почву попали радиоактивные вещества. В результате катастрофы погибли и пропали без вести более двадцати тысяч человек.
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видео, аэс "фукусима", фукусима (префектура), япония, видео
Авария на "Фукусиме": 10 лет со дня трагедии
Одиннадцатого марта 2011 года в Японии произошло землетрясение магнитудой 9 баллов. Оно вызвало крупнейшее цунами – сорокаметровая волна стерла с лица земли прибрежные города. Океан затопил дизельные генераторы атомной станции "Фукусима-1". Это привело к аварии, сравнимой с чернобыльской.
2021-03-11T13:18
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Авария на "Фукусиме": 10 лет со дня трагедии

13:18 11.03.2021
 
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Одиннадцатого марта 2011 года в Японии произошло землетрясение магнитудой 9 баллов. Оно вызвало крупнейшее цунами – сорокаметровая волна стерла с лица земли прибрежные города. Океан затопил дизельные генераторы атомной станции "Фукусима-1". Это привело к аварии, сравнимой с чернобыльской.
В течение трех дней на АЭС произошли три взрыва. В окружающую среду, в воздух и почву попали радиоактивные вещества. В результате катастрофы погибли и пропали без вести более двадцати тысяч человек.
 
АЭС "Фукусима"Фукусима (префектура)ЯпонияВидео
 
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