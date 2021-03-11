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Наука
https://ria.ru/20210311/5g-1600817619.html
В 2021 году практически каждый второй новый смартфон получит 5G
В 2021 году практически каждый второй новый смартфон получит 5G
Смартфонов в 2021 году продадут в мире больше и рост рынка придется на модели с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. К таким выводам пришли... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T17:38
2021-03-11T17:38
наука
5g
apple iphone
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Смартфонов в 2021 году продадут в мире больше и рост рынка придется на модели с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. К таким выводам пришли аналитики международной исследовательской компании IDC.Телефоны с 5G будут играть основную роль в росте мирового рынка смартфонов, в том числе и благодаря успеху iPhone 12. Аналитики считают, что 5G- смартфоны будут составлять 40 процентов всего рынка в этом году. К 2025 году доля подобных устройств возрастет до 69 процентов.Средняя цена продажи смартфона на рынке в первые месяцы 2021 года увеличилась до 363 долларов в 2021 году — рост связан с внедрением новой технологии. Ожидается, что цена смартфонов с 5G значительно упадет через несколько лет.Прогнозируется, что крупнейшие в мире рынки смартфонов (Китай и США) вырастут на 5 и 3,5 процента в 2021 году. До трети смартфонов в мире будут продаваться через онлайн-каналы.
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5g, apple iphone, гаджеты, технологии

В 2021 году практически каждый второй новый смартфон получит 5G

17:38 11.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПродавцы магазина re:Store в ГУМ в Москве, где начались продажи новых iPhone 12 и iPhone 12 Pro
Продавцы магазина re:Store в ГУМ в Москве, где начались продажи новых iPhone 12 и iPhone 12 Pro - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Смартфонов в 2021 году продадут в мире больше и рост рынка придется на модели с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. К таким выводам пришли аналитики международной исследовательской компании IDC.
Телефоны с 5G будут играть основную роль в росте мирового рынка смартфонов, в том числе и благодаря успеху iPhone 12. Аналитики считают, что 5G- смартфоны будут составлять 40 процентов всего рынка в этом году. К 2025 году доля подобных устройств возрастет до 69 процентов.
Средняя цена продажи смартфона на рынке в первые месяцы 2021 года увеличилась до 363 долларов в 2021 году — рост связан с внедрением новой технологии. Ожидается, что цена смартфонов с 5G значительно упадет через несколько лет.
Прогнозируется, что крупнейшие в мире рынки смартфонов (Китай и США) вырастут на 5 и 3,5 процента в 2021 году. До трети смартфонов в мире будут продаваться через онлайн-каналы.
Сеть 5G - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 13:22
МТС запустила первую в России пользовательскую сеть 5G
 
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