https://ria.ru/20210311/5g-1600817619.html

В 2021 году практически каждый второй новый смартфон получит 5G

В 2021 году практически каждый второй новый смартфон получит 5G

Смартфонов в 2021 году продадут в мире больше и рост рынка придется на модели с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. К таким выводам пришли... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T17:38

2021-03-11T17:38

2021-03-11T17:38

наука

5g

apple iphone

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Смартфонов в 2021 году продадут в мире больше и рост рынка придется на модели с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. К таким выводам пришли аналитики международной исследовательской компании IDC.Телефоны с 5G будут играть основную роль в росте мирового рынка смартфонов, в том числе и благодаря успеху iPhone 12. Аналитики считают, что 5G- смартфоны будут составлять 40 процентов всего рынка в этом году. К 2025 году доля подобных устройств возрастет до 69 процентов.Средняя цена продажи смартфона на рынке в первые месяцы 2021 года увеличилась до 363 долларов в 2021 году — рост связан с внедрением новой технологии. Ожидается, что цена смартфонов с 5G значительно упадет через несколько лет.Прогнозируется, что крупнейшие в мире рынки смартфонов (Китай и США) вырастут на 5 и 3,5 процента в 2021 году. До трети смартфонов в мире будут продаваться через онлайн-каналы.

https://ria.ru/20210305/set-1600065577.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

5g, apple iphone, гаджеты, технологии