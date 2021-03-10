https://ria.ru/20210310/zhurnalisty-1600596161.html

У журналистов "Новой газеты", освещавших протесты, не выявили травм

У журналистов "Новой газеты", освещавших протесты, не выявили травм

Проверка не выявила случаев избиения журналистов "Новой газеты", освещавших несогласованные акции в Москве минувшей зимой, сообщил в среду в Мосгордуме... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T13:01

2021-03-10T13:01

2021-03-10T13:07

евгений ступин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

союз журналистов россии

московская городская дума

олег баранов

москва

происшествия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Проверка не выявила случаев избиения журналистов "Новой газеты", освещавших несогласованные акции в Москве минувшей зимой, сообщил в среду в Мосгордуме начальник столичного главка МВД РФ Олег Баранов.После акции 23 января "Новая газета" заявляла, что специальную корреспондентку издания Елизавету Кирпанову, освещавшую это мероприятие, силовики ударили по голове дубинкой."Что касается журналистов "Новой газеты", насколько мне известно, нами проводилась проверка, и ни в одном из случаев нанесения каких-то повреждений установлено не было. Данные материалы были направлены в Следственный комитет по Москве, где по ним будет вынесено соответствующее решение", - сказал Баранов в ответ на вопрос депутата от КПРФ Евгения Ступина.Он добавил, что, по его мнению, московская полиция не нарушала закон в ходе работы на несогласованных акциях.По данным Союза журналистов России (СЖР), всего на акциях 23 января более 40 журналистов были задержаны и один пострадал. 31 января около 60 журналистов были задержаны и шесть человек "попали под дубинки". 2 февраля восемь человек были задержаны, один блогер в жилете с надписью "Пресса" избит.Глава СЖР Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости ранее напомнил правоохранителям об ответственности за нападения на журналистов и их задержание на длительное время. По его словам, в ближайшее время эти инциденты будут обсуждаться во всех округах с участием представителей МВД и Росгвардии.

https://ria.ru/20210310/politsiya-1600584783.html

https://ria.ru/20210310/aktsii-1600573794.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений ступин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), союз журналистов россии, московская городская дума, олег баранов, москва, происшествия