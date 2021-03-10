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https://ria.ru/20210310/vystavka-1600606415.html
В Москве открылась выставка образов Ленина: от Уорхола до Пепперштерна
В Москве открылась выставка образов Ленина: от Уорхола до Пепперштерна
В московской галерее ART4 открылась выставка "И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством", где представлены более 15 работ,... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T19:05
2021-03-10T19:43
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В московской галерее ART4 открылась выставка "И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством", где представлены более 15 работ, — портретов, рисунков и скульптур, — посвященных Владимиру Ленину. Название экспозиции — цитата из мемуаров Анатолия Луначарского: он вспоминает, что в 1905 году его товарищ, вождь мировой революции, как-то пожалел, что не имел возможности проявить себя и на арт-сцене. Фигура и значение Ленина осмыслены в работах современных художников: Энди Уорхола, Павла Пепперштейна, Георгия Алексеева, арт-группы Doping-Pong, Славы ПТРК, группы "Синие носы", Владислава Мамышева-Монро, Хаима Сокола и других.Все экспонаты происходят из коллекции Игоря Суханова, который выступил сокуратором выставки. “Наш проект рассказывает об изменениях образа, оставляя политическую фигуру за пределами исследования, — говорит он. — Это попытка представить частный интерес к теме, не так давно обладавшей статусом первостепенной государственной важности”."И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством", галерея ART4 (Хлыновский тупик, 4), до 10 апреля
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что посмотреть , новости культуры, знаменитости, выставки, энди уорхол (андрей вархола), владимир ленин (владимир ульянов)

В Москве открылась выставка образов Ленина: от Уорхола до Пепперштерна

19:05 10.03.2021 (обновлено: 19:43 10.03.2021)
 
© Предоставлено пресс-службойВыставка образов Ленина в галерее ART4. Энди Уорхол. "Черный Ленин".
Выставка образов Ленина в галерее ART4. Энди Уорхол. Черный Ленин. - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Предоставлено пресс-службой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В московской галерее ART4 открылась выставка "И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством", где представлены более 15 работ, — портретов, рисунков и скульптур, — посвященных Владимиру Ленину.
Название экспозиции — цитата из мемуаров Анатолия Луначарского: он вспоминает, что в 1905 году его товарищ, вождь мировой революции, как-то пожалел, что не имел возможности проявить себя и на арт-сцене.
Фигура и значение Ленина осмыслены в работах современных художников: Энди Уорхола, Павла Пепперштейна, Георгия Алексеева, арт-группы Doping-Pong, Славы ПТРК, группы "Синие носы", Владислава Мамышева-Монро, Хаима Сокола и других.
Все экспонаты происходят из коллекции Игоря Суханова, который выступил сокуратором выставки. “Наш проект рассказывает об изменениях образа, оставляя политическую фигуру за пределами исследования, — говорит он. — Это попытка представить частный интерес к теме, не так давно обладавшей статусом первостепенной государственной важности”.
© Предоставлено пресс-службойВыставка образов Ленина в галерее ART4. Маяна Насыбуллова. "Ленин-Чебурашка"
Выставка образов Ленина в галерее ART4. Маяна Насыбуллова. Ленин-Чебурашка - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Предоставлено пресс-службой
Выставка образов Ленина в галерее ART4. Маяна Насыбуллова. "Ленин-Чебурашка"
"И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством", галерея ART4 (Хлыновский тупик, 4), до 10 апреля
На выставке-инсталляции Шейнцис. Эссе в четырех картинах в Еврейском музее и центре толерантности - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
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Спилберг советской сцены. Выставка о художнике "Ленкома"
 
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