https://ria.ru/20210310/vystavka-1600606415.html
В Москве открылась выставка образов Ленина: от Уорхола до Пепперштерна
В Москве открылась выставка образов Ленина: от Уорхола до Пепперштерна
В московской галерее ART4 открылась выставка "И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством", где представлены более 15 работ,... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T19:05
2021-03-10T19:05
2021-03-10T19:43
культура
что посмотреть
новости культуры
знаменитости
выставки
энди уорхол (андрей вархола)
владимир ленин (владимир ульянов)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600603080_0:156:1529:1016_1920x0_80_0_0_0ad5a28726f4266adbbcf385ca154d3c.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В московской галерее ART4 открылась выставка "И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством", где представлены более 15 работ, — портретов, рисунков и скульптур, — посвященных Владимиру Ленину. Название экспозиции — цитата из мемуаров Анатолия Луначарского: он вспоминает, что в 1905 году его товарищ, вождь мировой революции, как-то пожалел, что не имел возможности проявить себя и на арт-сцене. Фигура и значение Ленина осмыслены в работах современных художников: Энди Уорхола, Павла Пепперштейна, Георгия Алексеева, арт-группы Doping-Pong, Славы ПТРК, группы "Синие носы", Владислава Мамышева-Монро, Хаима Сокола и других.Все экспонаты происходят из коллекции Игоря Суханова, который выступил сокуратором выставки. “Наш проект рассказывает об изменениях образа, оставляя политическую фигуру за пределами исследования, — говорит он. — Это попытка представить частный интерес к теме, не так давно обладавшей статусом первостепенной государственной важности”."И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством", галерея ART4 (Хлыновский тупик, 4), до 10 апреля
https://ria.ru/20210307/muzey-1599970443.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600603080_0:13:1529:1160_1920x0_80_0_0_ad52ac38725613c0bb6823769a81496d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
что посмотреть , новости культуры, знаменитости, выставки, энди уорхол (андрей вархола), владимир ленин (владимир ульянов)
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В московской галерее ART4 открылась выставка "И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством", где представлены более 15 работ, — портретов, рисунков и скульптур, — посвященных Владимиру Ленину.
Название экспозиции — цитата из мемуаров Анатолия Луначарского: он вспоминает, что в 1905 году его товарищ, вождь мировой революции, как-то пожалел, что не имел возможности проявить себя и на арт-сцене.
Фигура и значение Ленина осмыслены в работах современных художников: Энди Уорхола, Павла Пепперштейна, Георгия Алексеева, арт-группы Doping-Pong, Славы ПТРК, группы "Синие носы", Владислава Мамышева-Монро, Хаима Сокола и других.
Все экспонаты происходят из коллекции Игоря Суханова, который выступил сокуратором выставки. “Наш проект рассказывает об изменениях образа, оставляя политическую фигуру за пределами исследования, — говорит он. — Это попытка представить частный интерес к теме, не так давно обладавшей статусом первостепенной государственной важности”.
"И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством", галерея ART4 (Хлыновский тупик, 4), до 10 апреля