https://ria.ru/20210310/twitter-1600563430.html

В Госдуме оценили решение Роскомнадзора замедлить работу Twitter

В Госдуме оценили решение Роскомнадзора замедлить работу Twitter

Член комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин выразил сожаление, что заложниками поведения Twitter оказались российские пользователи, но других... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T10:22

2021-03-10T10:22

2021-03-10T10:29

антон горелкин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

twitter

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Член комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин выразил сожаление, что заложниками поведения Twitter оказались российские пользователи, но других инструментов воздействия на нарушителя просто не осталось.Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств, сообщается на сайте ведомства. Решение связано с тем, что сервис в период с 2017 года по настоящее время не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств."Очень жаль, что заложниками такого поведения администрации и владельцев Twitter оказались российские пользователи. Но других инструментов воздействия на нарушителя у государства просто не осталось. Невозможно больше не обращать внимания на то, что Twitter выступает в России инструментом политических манипуляций общественным мнением, блокирует российские СМИ. При этом продолжая зарабатывать в нашей стране", - написал депутат в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20210225/twitter-1598940510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, twitter, общество