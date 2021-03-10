https://ria.ru/20210310/twitter-1600563430.html
В Госдуме оценили решение Роскомнадзора замедлить работу Twitter
В Госдуме оценили решение Роскомнадзора замедлить работу Twitter
Член комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин выразил сожаление, что заложниками поведения Twitter оказались российские пользователи, но других... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T10:22
2021-03-10T10:22
2021-03-10T10:29
антон горелкин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
twitter
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562446_0:55:1201:730_1920x0_80_0_0_4ad0dfe85d0055494f1ca1515d5a6a28.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Член комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин выразил сожаление, что заложниками поведения Twitter оказались российские пользователи, но других инструментов воздействия на нарушителя просто не осталось.Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств, сообщается на сайте ведомства. Решение связано с тем, что сервис в период с 2017 года по настоящее время не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств."Очень жаль, что заложниками такого поведения администрации и владельцев Twitter оказались российские пользователи. Но других инструментов воздействия на нарушителя у государства просто не осталось. Невозможно больше не обращать внимания на то, что Twitter выступает в России инструментом политических манипуляций общественным мнением, блокирует российские СМИ. При этом продолжая зарабатывать в нашей стране", - написал депутат в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20210225/twitter-1598940510.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562446_0:0:973:730_1920x0_80_0_0_ece2d1e532b82b90a29f84d48d7212f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, twitter, общество