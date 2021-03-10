https://ria.ru/20210310/stolknovenie-1600654269.html

В Сочи при столкновении трех автомобилей погиб человек

В Сочи при столкновении трех автомобилей погиб человек

Авария с участием трех автомобилей произошла на трассе "Обход Сочи", водитель одной из машин скончался на месте, сообщили в пресс-службе Южного регионального... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T17:47

2021-03-10T17:47

2021-03-10T17:47

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

происшествия

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СОЧИ, 10 мар - РИА Новости. Авария с участием трех автомобилей произошла на трассе "Обход Сочи", водитель одной из машин скончался на месте, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС."От сотрудников скорой помощи оперативному дежурному ЮРПСО МЧС России поступила информация о том, что на трассе "Обход Сочи" в районе СНТ "Фундучное" произошло ДТП с участием трех транспортных средств. В результате аварии в салоне одного из автомобилей заблокирован человек", - сказали в ведомстве.На место происшествия выехали шесть сотрудников Южного поисково-спасательного отряда. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели деблокировали зажатого в салоне водителя."Мужчину передали сотрудникам полиции. К сожалению, от полученных травм 34-летний сочинец погиб на месте", - говорится в сообщении.Также в МЧС сообщили о пострадавшей в результате аварии 34-летней жительнице Сочи. Женщине понадобилась помощь медиков.

https://ria.ru/20210310/dtp-1600612789.html

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия