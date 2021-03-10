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В Сочи при столкновении трех автомобилей погиб человек
В Сочи при столкновении трех автомобилей погиб человек
Авария с участием трех автомобилей произошла на трассе "Обход Сочи", водитель одной из машин скончался на месте, сообщили в пресс-службе Южного регионального... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T17:47
2021-03-10T17:47
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
происшествия
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СОЧИ, 10 мар - РИА Новости. Авария с участием трех автомобилей произошла на трассе "Обход Сочи", водитель одной из машин скончался на месте, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС."От сотрудников скорой помощи оперативному дежурному ЮРПСО МЧС России поступила информация о том, что на трассе "Обход Сочи" в районе СНТ "Фундучное" произошло ДТП с участием трех транспортных средств. В результате аварии в салоне одного из автомобилей заблокирован человек", - сказали в ведомстве.На место происшествия выехали шесть сотрудников Южного поисково-спасательного отряда. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели деблокировали зажатого в салоне водителя."Мужчину передали сотрудникам полиции. К сожалению, от полученных травм 34-летний сочинец погиб на месте", - говорится в сообщении.Также в МЧС сообщили о пострадавшей в результате аварии 34-летней жительнице Сочи. Женщине понадобилась помощь медиков.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия

В Сочи при столкновении трех автомобилей погиб человек

17:47 10.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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СОЧИ, 10 мар - РИА Новости. Авария с участием трех автомобилей произошла на трассе "Обход Сочи", водитель одной из машин скончался на месте, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС.
"От сотрудников скорой помощи оперативному дежурному ЮРПСО МЧС России поступила информация о том, что на трассе "Обход Сочи" в районе СНТ "Фундучное" произошло ДТП с участием трех транспортных средств. В результате аварии в салоне одного из автомобилей заблокирован человек", - сказали в ведомстве.
На место происшествия выехали шесть сотрудников Южного поисково-спасательного отряда. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели деблокировали зажатого в салоне водителя.
"Мужчину передали сотрудникам полиции. К сожалению, от полученных травм 34-летний сочинец погиб на месте", - говорится в сообщении.
Также в МЧС сообщили о пострадавшей в результате аварии 34-летней жительнице Сочи. Женщине понадобилась помощь медиков.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиПроисшествия
 
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