https://ria.ru/20210310/sotsseti-1600595613.html

В Кремле оценили ситуацию с работой зарубежных соцсетей в России

В Кремле оценили ситуацию с работой зарубежных соцсетей в России

Работающие в России зарубежные социальные сети обязаны выполнить требования российских ведомств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:58

2021-03-10T12:58

2021-03-10T12:58

telegram (приложение)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

дмитрий песков

twitter

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Работающие в России зарубежные социальные сети обязаны выполнить требования российских ведомств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Роскомнадзор в среду пригрозил Twitter блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомством было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств."Очевидно, что должны быть эффективные меры с тем, чтобы вынудить эти компании все-таки выполнять законные требования наших ведомств. Эти компании обязаны это делать, если они функционируют на территории РФ. Не может быть, чтобы какие-то компании были у нас на территории вне правового поля", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают действия Роскомнадзора.В ответ на уточняющий вопрос, не повторится ли история с блокировкой Telegram, Песков ответил, что Роскомнадзор "опыт необходимый получил, и наверняка он это опыт оценивает, учитывает в своей работе".

https://ria.ru/20210310/twitter-1600586235.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), дмитрий песков, twitter, общество