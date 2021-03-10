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В Кремле оценили ситуацию с работой зарубежных соцсетей в России
В Кремле оценили ситуацию с работой зарубежных соцсетей в России
Работающие в России зарубежные социальные сети обязаны выполнить требования российских ведомств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:58
2021-03-10T12:58
telegram (приложение)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
дмитрий песков
twitter
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Работающие в России зарубежные социальные сети обязаны выполнить требования российских ведомств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Роскомнадзор в среду пригрозил Twitter блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомством было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств."Очевидно, что должны быть эффективные меры с тем, чтобы вынудить эти компании все-таки выполнять законные требования наших ведомств. Эти компании обязаны это делать, если они функционируют на территории РФ. Не может быть, чтобы какие-то компании были у нас на территории вне правового поля", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают действия Роскомнадзора.В ответ на уточняющий вопрос, не повторится ли история с блокировкой Telegram, Песков ответил, что Роскомнадзор "опыт необходимый получил, и наверняка он это опыт оценивает, учитывает в своей работе".
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telegram (приложение), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), дмитрий песков, twitter, общество

В Кремле оценили ситуацию с работой зарубежных соцсетей в России

12:58 10.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Работающие в России зарубежные социальные сети обязаны выполнить требования российских ведомств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Роскомнадзор в среду пригрозил Twitter блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомством было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств.
"Очевидно, что должны быть эффективные меры с тем, чтобы вынудить эти компании все-таки выполнять законные требования наших ведомств. Эти компании обязаны это делать, если они функционируют на территории РФ. Не может быть, чтобы какие-то компании были у нас на территории вне правового поля", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают действия Роскомнадзора.
В ответ на уточняющий вопрос, не повторится ли история с блокировкой Telegram, Песков ответил, что Роскомнадзор "опыт необходимый получил, и наверняка он это опыт оценивает, учитывает в своей работе".
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
12:32
Роскомнадзор уточнил, в чем будет проявляться замедление работы Twitter
 
Telegram (приложение)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Дмитрий ПесковTwitterОбщество
 
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