https://ria.ru/20210310/sobol-1600570421.html

Суд над Соболь за незаконное проникновение в жилище отложили

Суд над Соболь за незаконное проникновение в жилище отложили

Мировой судья судебного участка столичного района Новокосино отложила рассмотрение дела юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь, которую обвиняют в... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T11:09

2021-03-10T11:09

2021-03-10T12:03

любовь соболь

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мировой судья судебного участка столичного района Новокосино отложила рассмотрение дела юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь, которую обвиняют в незаконном проникновении в жилище, передает корреспондент РИА Новости.Заседание, проходившее в выездном формате в Перовском районном суде, продлилось около 10 минут."Суд откладывает судебное заседание, пока не будет рассмотрено в апелляционной инстанции представление прокурора. О дате вы будете извещены позднее", - сказала судья Инна Шилободина.Она пояснила, что прокурор обжаловал решение о назначении заседания на 10 марта из-за некой технической ошибки.Соболь, которая находится под домашним арестом, была сегодня доставлена в Перовский райсуд.Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь суда Татьяна Павлюк, рассмотрение апелляционного представления прокурора "будет проходить в Перовском районном суде 23 марта". Лишь после этого можно будет говорить о назначении даты заседания по делу Соболь.СК считает, что 21 декабря прошлого года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем – и в квартиру пенсионерки. По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.Кроме того, Соболь проходит по другому уголовному делу – о подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов Соболь и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".Обе статьи УК РФ предполагают до двух лет колонии.* Организация, включенная Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210220/obvinenie-1598338110.html

https://ria.ru/20210204/sobol-1596021296.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь соболь, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия