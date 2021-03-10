https://ria.ru/20210310/sobol-1600570421.html
Суд над Соболь за незаконное проникновение в жилище отложили
Суд над Соболь за незаконное проникновение в жилище отложили
Мировой судья судебного участка столичного района Новокосино отложила рассмотрение дела юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь, которую обвиняют в... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T11:09
2021-03-10T11:09
2021-03-10T12:03
любовь соболь
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600568919_0:182:3318:2048_1920x0_80_0_0_21c18ffde30b506495857fbf7032291e.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мировой судья судебного участка столичного района Новокосино отложила рассмотрение дела юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь, которую обвиняют в незаконном проникновении в жилище, передает корреспондент РИА Новости.Заседание, проходившее в выездном формате в Перовском районном суде, продлилось около 10 минут."Суд откладывает судебное заседание, пока не будет рассмотрено в апелляционной инстанции представление прокурора. О дате вы будете извещены позднее", - сказала судья Инна Шилободина.Она пояснила, что прокурор обжаловал решение о назначении заседания на 10 марта из-за некой технической ошибки.Соболь, которая находится под домашним арестом, была сегодня доставлена в Перовский райсуд.Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь суда Татьяна Павлюк, рассмотрение апелляционного представления прокурора "будет проходить в Перовском районном суде 23 марта". Лишь после этого можно будет говорить о назначении даты заседания по делу Соболь.СК считает, что 21 декабря прошлого года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем – и в квартиру пенсионерки. По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.Кроме того, Соболь проходит по другому уголовному делу – о подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов Соболь и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".Обе статьи УК РФ предполагают до двух лет колонии.* Организация, включенная Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210220/obvinenie-1598338110.html
https://ria.ru/20210204/sobol-1596021296.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600568919_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_5ad351f95c73a8cab4852d6ca53b4f26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
любовь соболь, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Мировой судья судебного участка столичного района Новокосино отложила рассмотрение дела юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь
, которую обвиняют в незаконном проникновении в жилище, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание, проходившее в выездном формате в Перовском районном суде, продлилось около 10 минут.
"Суд откладывает судебное заседание, пока не будет рассмотрено в апелляционной инстанции представление прокурора. О дате вы будете извещены позднее", - сказала судья Инна Шилободина.
Она пояснила, что прокурор обжаловал решение о назначении заседания на 10 марта из-за некой технической ошибки.
Соболь, которая находится под домашним арестом, была сегодня доставлена в Перовский райсуд.
Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь суда Татьяна Павлюк, рассмотрение апелляционного представления прокурора "будет проходить в Перовском районном суде 23 марта". Лишь после этого можно будет говорить о назначении даты заседания по делу Соболь.
СК
считает, что 21 декабря прошлого года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора
. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем – и в квартиру пенсионерки. По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ
, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.
Кроме того, Соболь проходит по другому уголовному делу – о подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции в Москве
. Как утверждает следствие, из-за призывов Соболь и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".
Обе статьи УК РФ предполагают до двух лет колонии.
* Организация, включенная Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.