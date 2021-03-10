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Суд над Соболь за незаконное проникновение в жилище отложили
Суд над Соболь за незаконное проникновение в жилище отложили
Мировой судья судебного участка столичного района Новокосино отложила рассмотрение дела юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь, которую обвиняют в... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T11:09
2021-03-10T12:03
любовь соболь
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мировой судья судебного участка столичного района Новокосино отложила рассмотрение дела юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь, которую обвиняют в незаконном проникновении в жилище, передает корреспондент РИА Новости.Заседание, проходившее в выездном формате в Перовском районном суде, продлилось около 10 минут."Суд откладывает судебное заседание, пока не будет рассмотрено в апелляционной инстанции представление прокурора. О дате вы будете извещены позднее", - сказала судья Инна Шилободина.Она пояснила, что прокурор обжаловал решение о назначении заседания на 10 марта из-за некой технической ошибки.Соболь, которая находится под домашним арестом, была сегодня доставлена в Перовский райсуд.Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь суда Татьяна Павлюк, рассмотрение апелляционного представления прокурора "будет проходить в Перовском районном суде 23 марта". Лишь после этого можно будет говорить о назначении даты заседания по делу Соболь.СК считает, что 21 декабря прошлого года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем – и в квартиру пенсионерки. По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.Кроме того, Соболь проходит по другому уголовному делу – о подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов Соболь и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".Обе статьи УК РФ предполагают до двух лет колонии.* Организация, включенная Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210220/obvinenie-1598338110.html
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любовь соболь, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

Суд над Соболь за незаконное проникновение в жилище отложили

11:09 10.03.2021 (обновлено: 12:03 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы
Любовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мировой судья судебного участка столичного района Новокосино отложила рассмотрение дела юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь, которую обвиняют в незаконном проникновении в жилище, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание, проходившее в выездном формате в Перовском районном суде, продлилось около 10 минут.
Любовь Соболь на заседании Тверского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 14:16
Соболь предъявили обвинение по делу о неприкосновенности жилища
"Суд откладывает судебное заседание, пока не будет рассмотрено в апелляционной инстанции представление прокурора. О дате вы будете извещены позднее", - сказала судья Инна Шилободина.
Она пояснила, что прокурор обжаловал решение о назначении заседания на 10 марта из-за некой технической ошибки.
Соболь, которая находится под домашним арестом, была сегодня доставлена в Перовский райсуд.
Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь суда Татьяна Павлюк, рассмотрение апелляционного представления прокурора "будет проходить в Перовском районном суде 23 марта". Лишь после этого можно будет говорить о назначении даты заседания по делу Соболь.
СК считает, что 21 декабря прошлого года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем – и в квартиру пенсионерки. По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.
Кроме того, Соболь проходит по другому уголовному делу – о подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов Соболь и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".
Обе статьи УК РФ предполагают до двух лет колонии.
* Организация, включенная Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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Любовь СобольСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
 
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