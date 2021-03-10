https://ria.ru/20210310/putin-1600622835.html

Путин на совещании по инвестактивности обсудит налоговое стимулирование

Путин на совещании по инвестактивности обсудит налоговое стимулирование

Президент России Владимир Путин на совещании по повышению инвестиционной активности в четверг обсудит налоговое стимулирование и ликвидацию барьеров при... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T15:06

2021-03-10T15:06

2021-03-10T15:09

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по повышению инвестиционной активности в четверг обсудит налоговое стимулирование и ликвидацию барьеров при реализации инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба Кремля.В совещании, которое пройдет в режиме видеоконференцсвязи, примут участие представители российского бизнеса: банковской сферы, промышленности, транспорта, энергетики, строительства, телекоммуникаций, IТ-индустрии и других отраслей."Планируется обсудить текущую деловую активность в России и в мире, а также комплекс вопросов, связанных с улучшением инвестклимата, в частности - налоговое стимулирование и иные инструменты поддержки инвестиционной деятельности, ликвидацию барьеров и снижение издержек при реализации инвестпроектов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210223/investitsii-1598695793.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика