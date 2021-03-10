https://ria.ru/20210310/lechenie-1600625421.html

Угрожавшего взорвать дом жителя Рязани отправили на лечение

Угрожавшего взорвать дом жителя Рязани отправили на лечение

Суд признал 52-летнего рязанца виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве и назначил наказание в виде 3 месяцев ограничения свободы, а также... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T15:23

2021-03-10T15:23

2021-03-10T15:23

рязанская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Суд признал 52-летнего рязанца виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве и назначил наказание в виде 3 месяцев ограничения свободы, а также направил на наблюдение и лечение у психиатра, сообщило в среду УМВД по Рязанской области."Суд признал мужчину виновным в совершении заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, из хулиганских побуждений. Рязанцу назначено наказание в виде 3 месяцев ограничения свободы. Также применена принудительная мера медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача-психиатра", - говорится в сообщении.По данным управления, вечером 9 июня 2020 года в единую дежурно-диспетчерскую службу позвонил неизвестный, который сообщил, что намеревается включить газ и взорвать гранату в квартире одного из домов на улице Юбилейной. Сотрудники региональных УМВД и УФСБ оперативно установили личность звонившего и задержали его. "Злоумышленником оказался ранее судимый 52-летний неработающий рязанец. В момент звонка мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", - добавила пресс-служба регионального главка полиции.

https://ria.ru/20201208/skoraya-1588207365.html

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рязанская область, происшествия