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Угрожавшего взорвать дом жителя Рязани отправили на лечение
Угрожавшего взорвать дом жителя Рязани отправили на лечение
Суд признал 52-летнего рязанца виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве и назначил наказание в виде 3 месяцев ограничения свободы, а также... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T15:23
2021-03-10T15:23
2021-03-10T15:23
рязанская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Суд признал 52-летнего рязанца виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве и назначил наказание в виде 3 месяцев ограничения свободы, а также направил на наблюдение и лечение у психиатра, сообщило в среду УМВД по Рязанской области."Суд признал мужчину виновным в совершении заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, из хулиганских побуждений. Рязанцу назначено наказание в виде 3 месяцев ограничения свободы. Также применена принудительная мера медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача-психиатра", - говорится в сообщении.По данным управления, вечером 9 июня 2020 года в единую дежурно-диспетчерскую службу позвонил неизвестный, который сообщил, что намеревается включить газ и взорвать гранату в квартире одного из домов на улице Юбилейной. Сотрудники региональных УМВД и УФСБ оперативно установили личность звонившего и задержали его. "Злоумышленником оказался ранее судимый 52-летний неработающий рязанец. В момент звонка мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", - добавила пресс-служба регионального главка полиции.
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рязанская область, происшествия
РЯЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости.
Суд признал 52-летнего рязанца виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве и назначил наказание в виде 3 месяцев ограничения свободы, а также направил на наблюдение и лечение у психиатра, сообщило в среду УМВД по Рязанской области
.
"Суд признал мужчину виновным в совершении заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, из хулиганских побуждений. Рязанцу назначено наказание в виде 3 месяцев ограничения свободы. Также применена принудительная мера медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача-психиатра", - говорится в сообщении.
По данным управления, вечером 9 июня 2020 года в единую дежурно-диспетчерскую службу позвонил неизвестный, который сообщил, что намеревается включить газ и взорвать гранату в квартире одного из домов на улице Юбилейной. Сотрудники региональных УМВД и УФСБ оперативно установили личность звонившего и задержали его. "Злоумышленником оказался ранее судимый 52-летний неработающий рязанец. В момент звонка мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", - добавила пресс-служба регионального главка полиции.