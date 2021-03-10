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https://ria.ru/20210310/latviya-1600662067.html
Эксперты рассказали, кого пустят в Латвию
Эксперты рассказали, кого пустят в Латвию
Власти Латвии сообщили, что планируют открыть авиасообщение с Россией, и путешественники стали на 108 процентов чаще искать билеты в эту страну, но туристам... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T18:32
2021-03-10T18:48
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Власти Латвии сообщили, что планируют открыть авиасообщение с Россией, и путешественники стали на 108 процентов чаще искать билеты в эту страну, но туристам туда пока нельзя, сообщает Aviasales. С 17 марта Латвия открывает авиасообщение с третьими странами, не входящими в ЕС. В правительстве объясняют это тем, что соседние государства давно возобновили перелеты, а латышам, чтобы съездить в Россию или Турцию, приходится использовать для транзита Эстонию или Литву.Теперь между нашими странами могут возобновиться чартерные (или грузопассажирские) рейсы. Сразу после объявления об открытии страны поиски авиабилетов по этому направлению взлетели более, чем на 100 процентов. Но на рейсы точно пустят не всех, говорят эксперты. В Латвию беспрепятственно смогут попасть разве что обладатели вида на жительство и долгосрочных виз или те, у кого есть действительно веская причина для посещения, например, похороны или срочная медицинская помощь.Если есть основания для въезда, нужно сделать ПЦР-тест на коронавирус, он действует 72 часа до прибытия в страну. По приезде нужно будет провести десять дней на карантине.
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коронавирус covid-19, туристы, авиабилеты, самолеты, новости - туризм, эстония, латвия, европа

Эксперты рассказали, кого пустят в Латвию

18:32 10.03.2021 (обновлено: 18:48 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкГорода мира. Рига
Города мира. Рига - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Власти Латвии сообщили, что планируют открыть авиасообщение с Россией, и путешественники стали на 108 процентов чаще искать билеты в эту страну, но туристам туда пока нельзя, сообщает Aviasales.
С 17 марта Латвия открывает авиасообщение с третьими странами, не входящими в ЕС. В правительстве объясняют это тем, что соседние государства давно возобновили перелеты, а латышам, чтобы съездить в Россию или Турцию, приходится использовать для транзита Эстонию или Литву.
Теперь между нашими странами могут возобновиться чартерные (или грузопассажирские) рейсы. Сразу после объявления об открытии страны поиски авиабилетов по этому направлению взлетели более, чем на 100 процентов.
Но на рейсы точно пустят не всех, говорят эксперты. В Латвию беспрепятственно смогут попасть разве что обладатели вида на жительство и долгосрочных виз или те, у кого есть действительно веская причина для посещения, например, похороны или срочная медицинская помощь.
Если есть основания для въезда, нужно сделать ПЦР-тест на коронавирус, он действует 72 часа до прибытия в страну. По приезде нужно будет провести десять дней на карантине.
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