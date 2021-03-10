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Попова: в России нет широкого распространения мутировавшего коронавируса
Попова: в России нет широкого распространения мутировавшего коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока широкого распространения нового, мутировавшего коронавируса в России нет. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T17:43
2021-03-10T17:43
2021-03-10T17:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока широкого распространения нового, мутировавшего коронавируса в России нет.По ее словам, есть риски, связанные с изменчивостью коронавируса."На сегодняшний день пока широкого распространения новых, изменившихся вирусов в Российской Федерации нет", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, общество