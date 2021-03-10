https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600652787.html

Попова: в России нет широкого распространения мутировавшего коронавируса

Попова: в России нет широкого распространения мутировавшего коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока широкого распространения нового, мутировавшего коронавируса в России нет. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T17:43

2021-03-10T17:43

2021-03-10T17:43

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока широкого распространения нового, мутировавшего коронавируса в России нет.По ее словам, есть риски, связанные с изменчивостью коронавируса."На сегодняшний день пока широкого распространения новых, изменившихся вирусов в Российской Федерации нет", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, общество