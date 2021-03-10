https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600649442.html

Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус

Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что порядка 900 лабораторий участвуют в тестировании на коронавирус в РФ. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T17:26

2021-03-10T17:26

2021-03-10T17:26

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что порядка 900 лабораторий участвуют в тестировании на коронавирус в РФ."На сегодняшний день в процессе тестирования участвуют порядка 900 лабораторий разных", - заявила она в ходе заседания комитета Госдумы РФ по здравоохранению.Попова отметила, что Роспотребнадзору удалось выступить системой контроля, которая бы не мешала, а помогала, а также системой обучения - надо было научить специалистов, делающих тесты, чтобы они умели работать, не создавая рисков для себя или окружающего мира.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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