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Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус
Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что порядка 900 лабораторий участвуют в тестировании на коронавирус в РФ. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T17:26
2021-03-10T17:26
2021-03-10T17:26
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здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что порядка 900 лабораторий участвуют в тестировании на коронавирус в РФ."На сегодняшний день в процессе тестирования участвуют порядка 900 лабораторий разных", - заявила она в ходе заседания комитета Госдумы РФ по здравоохранению.Попова отметила, что Роспотребнадзору удалось выступить системой контроля, которая бы не мешала, а помогала, а также системой обучения - надо было научить специалистов, делающих тесты, чтобы они умели работать, не создавая рисков для себя или окружающего мира.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, общество