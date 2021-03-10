https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600575991.html
В Москве за сутки госпитализировали почти 800 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали почти 800 человек с коронавирусом
Почти 800 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T11:39
2021-03-10T11:39
2021-03-10T11:39
распространение коронавируса
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Почти 800 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Также в столице выздоровели ещё 1 453 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 914 626."В Москве выявлено 1 116 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 796 человек", - сообщили в штабе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество