https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600575991.html

В Москве за сутки госпитализировали почти 800 человек с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали почти 800 человек с коронавирусом

Почти 800 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T11:39

2021-03-10T11:39

2021-03-10T11:39

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Почти 800 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Также в столице выздоровели ещё 1 453 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 914 626."В Москве выявлено 1 116 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 796 человек", - сообщили в штабе.

https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600548043.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество