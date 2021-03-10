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Умер изобретатель компакт-диска и пленки для кассет
Умер изобретатель компакт-диска и пленки для кассет
Голландский инженер Лодевейк Оттенс, который изобрел пленку для кассет и компакт-диск, скончался в возрасте 94 лет в Нидерландах, сообщает местный портал Dutch... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T18:31
2021-03-10T18:31
2021-03-10T18:31
северный брабант
нидерланды
технологии
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Голландский инженер Лодевейк Оттенс, который изобрел пленку для кассет и компакт-диск, скончался в возрасте 94 лет в Нидерландах, сообщает местный портал Dutch News.Портал со ссылкой на газету NRC Handelsblad сообщает, что Оттенс умер дома в провинции Северный Брабант в субботу.Оттенс отучился на инженера и в 1952 году начал работать в компании Philips. Спустя восемь лет он возглавил отдел разработки продуктов компании, а в течение года он и его команда разработали первый портативный магнитофон. Через два года Оттенс изобрел пленку для компакт-кассет. Изобретатель посчитал, что сама кассета должна быть достаточно маленькой, чтобы поместиться в карман его куртки. Позднее Оттенс изобрел компакт-диск.Изобретатель вышел на пенсию в 1986 году. Как отмечает портал, Оттенс всегда подчеркивал, что оба изобретения были результатом коллективных усилий.
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северный брабант, нидерланды, технологии