https://ria.ru/20210310/izobretatel-1600661658.html

Умер изобретатель компакт-диска и пленки для кассет

Умер изобретатель компакт-диска и пленки для кассет

Голландский инженер Лодевейк Оттенс, который изобрел пленку для кассет и компакт-диск, скончался в возрасте 94 лет в Нидерландах, сообщает местный портал Dutch... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T18:31

2021-03-10T18:31

2021-03-10T18:31

северный брабант

нидерланды

технологии

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Голландский инженер Лодевейк Оттенс, который изобрел пленку для кассет и компакт-диск, скончался в возрасте 94 лет в Нидерландах, сообщает местный портал Dutch News.Портал со ссылкой на газету NRC Handelsblad сообщает, что Оттенс умер дома в провинции Северный Брабант в субботу.Оттенс отучился на инженера и в 1952 году начал работать в компании Philips. Спустя восемь лет он возглавил отдел разработки продуктов компании, а в течение года он и его команда разработали первый портативный магнитофон. Через два года Оттенс изобрел пленку для компакт-кассет. Изобретатель посчитал, что сама кассета должна быть достаточно маленькой, чтобы поместиться в карман его куртки. Позднее Оттенс изобрел компакт-диск.Изобретатель вышел на пенсию в 1986 году. Как отмечает портал, Оттенс всегда подчеркивал, что оба изобретения были результатом коллективных усилий.

северный брабант

нидерланды

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный брабант, нидерланды, технологии