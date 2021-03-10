Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210310/gosduma-1600589771.html
Госдума одобрила снятие ограничений для назначенных президентом служащих
Госдума одобрила снятие ограничений для назначенных президентом служащих
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон, которым снимаются ограничения по возрасту для госслужащих, назначаемых на должности... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:43
2021-03-10T12:43
россия
госдума рф
владимир путин
общество
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665688_0:130:2909:1766_1920x0_80_0_0_1b133cf7393ba63fcce787aa43b7a4bb.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон, которым снимаются ограничения по возрасту для госслужащих, назначаемых на должности президентом.Соответствующий законопроект, которым вносятся изменения в закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации", в январе внес президент РФ Владимир Путин.В пояснительной записке уточняется, что законом "О государственной гражданской службе Российской Федерации" установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе - 65 лет. "Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе и замещающему должность категории "руководители" высшей группы должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет", - отмечается в пояснительной записке.Авторы указывают на то, что в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы "наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста"."В связи с изложенным законопроектом предусматривается, что в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы на государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, названное возрастное ограничение не распространяется", - добавляется в пояснительной записке.
https://radiosputnik.ria.ru/20210309/zhirinovskiy-1600438985.html
https://ria.ru/20210122/zakonoproekt-1594159984.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665688_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_ddc0e9be90f9e56c9d20f9cc26585ca9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, владимир путин, общество, политика

Госдума одобрила снятие ограничений для назначенных президентом служащих

12:43 10.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон, которым снимаются ограничения по возрасту для госслужащих, назначаемых на должности президентом.
Соответствующий законопроект, которым вносятся изменения в закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации", в январе внес президент РФ Владимир Путин.
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
Вчера, 12:26
Жириновский призвал отменить возрастной ценз для госслужащих
В пояснительной записке уточняется, что законом "О государственной гражданской службе Российской Федерации" установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе - 65 лет. "Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе и замещающему должность категории "руководители" высшей группы должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет", - отмечается в пояснительной записке.
Авторы указывают на то, что в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы "наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста".
"В связи с изложенным законопроектом предусматривается, что в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы на государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, названное возрастное ограничение не распространяется", - добавляется в пояснительной записке.
Чиновник с портфелем - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 14:33
Путин внес в Госдуму проект о предельном возрасте госслужащих
 
РоссияГосдума РФВладимир ПутинОбществоПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:27КПРФ внесла в Госдуму проект о приравнивании стипендий к МРОТ
13:23Почти 30 человек погибли при атаке боевиков на церковь в Эфиопии
13:20В МИД ДНР прокомментировали мирный план Киева по Донбассу
13:14В Минцифры прокомментировали сбои в работе сайтов российских госорганов
13:12В России запустили пилотные круизные туры по железной дороге
13:09Первый фигурант дела о незаконных акциях в Москве получил условный срок
13:09ЕР создала оргкомитет по проведению праймериз к выборам в Госдуму
13:07Официальный курс евро на четверг снизился на 21 копейку
13:05Железняк прокомментировал ситуацию с новым планом по Донбассу
13:05Пензенский подросток признался, что планировал массовое убийство в школе
13:01У журналистов "Новой газеты", освещавших протесты, не выявили травм
13:00"Роскосмос" уточнил время перестыковки корабля "Союз" на МКС
12:58В Кремле оценили ситуацию с работой зарубежных соцсетей в России
12:58Названы самые популярные у россиян направления для весенних путешествий
12:56Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку
12:56Сайты Кремля и правительства восстановили работу
12:54Сайт Совфеда восстановил работу
12:53В Петербурге рассмотрят инцидент с участием депутата Резника
12:49Руководство ВС Армении поддержало призыв к отставке Пашиняна
12:49В Кремле отметили волю Турции к поиску компромисса
Лента новостейМолния