https://ria.ru/20210310/gosduma-1600589771.html

Госдума одобрила снятие ограничений для назначенных президентом служащих

Госдума одобрила снятие ограничений для назначенных президентом служащих

Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон, которым снимаются ограничения по возрасту для госслужащих, назначаемых на должности... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:43

2021-03-10T12:43

2021-03-10T12:43

россия

госдума рф

владимир путин

общество

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665688_0:130:2909:1766_1920x0_80_0_0_1b133cf7393ba63fcce787aa43b7a4bb.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон, которым снимаются ограничения по возрасту для госслужащих, назначаемых на должности президентом.Соответствующий законопроект, которым вносятся изменения в закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации", в январе внес президент РФ Владимир Путин.В пояснительной записке уточняется, что законом "О государственной гражданской службе Российской Федерации" установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе - 65 лет. "Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе и замещающему должность категории "руководители" высшей группы должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет", - отмечается в пояснительной записке.Авторы указывают на то, что в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы "наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста"."В связи с изложенным законопроектом предусматривается, что в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы на государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, названное возрастное ограничение не распространяется", - добавляется в пояснительной записке.

https://radiosputnik.ria.ru/20210309/zhirinovskiy-1600438985.html

https://ria.ru/20210122/zakonoproekt-1594159984.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, владимир путин, общество, политика