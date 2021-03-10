Госдума одобрила снятие ограничений для назначенных президентом служащих
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон, которым снимаются ограничения по возрасту для госслужащих, назначаемых на должности президентом.
Соответствующий законопроект, которым вносятся изменения в закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации", в январе внес президент РФ Владимир Путин.
В пояснительной записке уточняется, что законом "О государственной гражданской службе Российской Федерации" установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе - 65 лет. "Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе и замещающему должность категории "руководители" высшей группы должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет", - отмечается в пояснительной записке.
Авторы указывают на то, что в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы "наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста".
"В связи с изложенным законопроектом предусматривается, что в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы на государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, названное возрастное ограничение не распространяется", - добавляется в пояснительной записке.
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