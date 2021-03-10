https://ria.ru/20210310/ekologiya-1600651914.html

Путин поручил направить средства от "Норникеля" на оздоровление экологии

Путин поручил направить средства от "Норникеля" на оздоровление экологии

"Норникель" выполняет свои обязательства по ликвидации ущерба экологии, полученные от них средства надо использовать на благо региона, сообщил президент РФ... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T17:37

2021-03-10T17:37

2021-03-10T17:37

разлив дизельного топлива в норильске

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

владимир путин

красноярский край

норильск

происшествия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. "Норникель" выполняет свои обязательства по ликвидации ущерба экологии, полученные от них средства надо использовать на благо региона, сообщил президент РФ Владимир Путин."Что касается поступления средств от компании "Норникель", мне кажется, можно с удовлетворением отметить, что компания свои обязательства исполняет. И мы надеемся, что так и будет дальше. Как и договаривались, прошу вас обеспечить использование именно этого объема, прежде всего, в среднесрочной и долгосрочной перспективе на оздоровление экологической ситуации в самом Норильске и в прилегающем регионе", - рассказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК), структуре "Норникеля") получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений. Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. "Норникель" решил не обжаловать решение суда.

https://radiosputnik.ria.ru/20210304/norilsk-1599913372.html

красноярский край

норильск

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разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), владимир путин, красноярский край, норильск, происшествия