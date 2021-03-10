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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20210310/dolschiki-1600556814.html
В Хабаровском крае провели совещание по теме обманутых дольщиков
В Хабаровском крае провели совещание по теме обманутых дольщиков
Межведомственное совещание под председательством заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина по проблеме обманутых дольщиков состоялось в среду в... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T09:27
2021-03-10T09:28
хабаровский край
общество
дмитрий демешин
фонд защиты прав дольщиков
михаил дегтярев
михаил мишустин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 10 мар - РИА Новости. Межведомственное совещание под председательством заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина по проблеме обманутых дольщиков состоялось в среду в Хабаровском крае, участие в нем принял врио губернатора региона Михаил Дегтярёв."Мы чувствуем поддержку прокуратуры в этом вопросе, и это очень хорошо. То, что сегодня были приняты меры прокурорского реагирования, я лично поддерживаю. Этого как раз в прежние годы, еще до того, как Дмитрий Демешин заступил на должность, нам не хватало. Убежден, что в рамках уголовных дел, где по ряду застройщиков идет следствие, необходимо рассмотреть вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности тех учредителей, которые за всем этим стоят", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после совещания.По его словам, фамилии известны, "они себя замечательно чувствуют, многие живут, и очень неплохо, в Хабаровске". Дегтярева возмутило, что "это видят люди, которые лишены и средств, и жилья". Глава региона отметил, что это "позорное явление".Дегтярев сообщил о том, что после проверки комитета государственного финансового контроля правительства края подготовлены материалы для направления в СК. Они касаются одного из застройщиков комплекса домов на улице Хорышева в Хабаровске, в отношении которого в 2017 году уже было возбуждено уголовное дело. Сейчас выявлены новые факты, есть основания подозревать застройщика в нарушении ряда уголовных статей."Персональную ответственность в этих вопросах несет министр строительства Андрей Чекулаев и в целом орган исполнительной власти – минстрой, комитет госстройнадзора, все ответственные чиновники в этих двух ведомствах. И у нас есть фонд, который взаимодействует с федеральным Фондом защиты прав дольщиков – это тоже персональная ответственность перед людьми", - заявил Дегтярев.Так, на совещании были вынесены прокурорские предостережения министру строительства Чекулаеву и руководителю регионального управления Роспотребнадзора Татьяне Зайцевой.Кроме того, застройщик ООО "Фонд жилищного строительства" (возводит ЖК "Пионерский" в Индустриальном районе Хабаровска с жилой площадью около 7 тысяч "квадратов") также получил предостережение. Разрешение на строительство ему выдано в 2014 году, продлено до 30 сентября текущего года. Предостережение связано с риском несвоевременного ввода комплекса в эксплуатацию: договорами долевого участия предусмотрена сдача объекта во втором квартале текущего года. Получил его и застройщик ООО "СЗ Талан-Хабаровск" (возводит многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения на пер. Батарейном в Центральном районе Хабаровска с жилой площадью более 10 тысяч "квадратов"). Разрешение на строительство, выданное в начале 2019 года, продлено до 29 июня."Граждане видят проблемы, которые ни госстройнадзор, ни Роспотребнадзор не выявили на начальном этапе", - подчеркнул Демешин, обращаясь к руководству краевого комитета госстройнадзора. "С проверками надо идти на проблемные объекты… Надо видеть реперные точки, и на них воздействовать совокупно усилиями исходя из компетенций каждого органа", - сказал замгенпрокурора РФ.В прошлом году в крае были восстановлены права 214 граждан, введены в эксплуатацию 9 домов. Проблемными - теми, по которым сроки разрешения на строительство просрочены более чем на полгода, либо в отношении застройщика введена процедура банкротства, либо срок ввода в эксплуатацию превышен в сравнении с договорными обязательствами более чем на полгода – считаются 35 объектов. Договоры с физлицами имеются по 17 объектам, всего там 1127 обманутых дольщиков.По словам Дегтярева, правительство уже подобрало механизм решения по каждому объекту – с привлечением федеральных средств. "Об этом уже договоренность в правительстве России по поручению премьер-министра Михаила Мишустина достигнута, мы заключили соглашение с Фондом защиты прав обманутых дольщиков, предусмотрели в бюджете края средства на софинансирование", - сообщил врио губернатора.Около 1,3 миллиарда рублей фонд направит в регион, в соглашение включены 11 домов (1044 пострадавших гражданина). Пять домов и три автостоянки будут достроены силами подрядных организаций либо с привлечением инвесторов в этом году. Еще по трем стройкам планируется возобновить работы с помощью средств фонда защиты прав дольщиков. Это новостройки ООО "Диалог" на улице Салтыкова-Щедрина и в районе речного вокзала в Хабаровске. Там основная часть дольщиков, чьи права были нарушены – 902 человека. По семи домам люди получат денежную компенсацию.Получено решение Наблюдательного совета Фонда о выплатах компенсаций 31 дольщику по 4 домам застройщиков ООО "Лазурит" и ООО "Техмонтаж". Общая потребность - 173,4 миллиона рублей, в том числе 27,75 миллиона рублей (16%) перечислены из краевого бюджета, проинформировал министр Чекулаев.Получение денежных компенсаций гражданами станет прецедентом для Хабаровского края - ранее такой инструмент для восстановления прав участников долевого строительства не использовался, отметили в правительстве региона.
https://ria.ru/20210309/podderzhka-1600429361.html
https://ria.ru/20210306/degtyarev-1600198381.html
https://ria.ru/20210304/selkhozpredpriyatiya-1599850498.html
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общество, дмитрий демешин, фонд защиты прав дольщиков, михаил дегтярев, михаил мишустин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), хабаровск, хабаровский край

В Хабаровском крае провели совещание по теме обманутых дольщиков

09:27 10.03.2021 (обновлено: 09:28 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Е. Немировский / Перейти в фотобанкВид на город Хабаровск
Вид на город Хабаровск - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Е. Немировский
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ХАБАРОВСК, 10 мар - РИА Новости. Межведомственное совещание под председательством заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина по проблеме обманутых дольщиков состоялось в среду в Хабаровском крае, участие в нем принял врио губернатора региона Михаил Дегтярёв.
"Мы чувствуем поддержку прокуратуры в этом вопросе, и это очень хорошо. То, что сегодня были приняты меры прокурорского реагирования, я лично поддерживаю. Этого как раз в прежние годы, еще до того, как Дмитрий Демешин заступил на должность, нам не хватало. Убежден, что в рамках уголовных дел, где по ряду застройщиков идет следствие, необходимо рассмотреть вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности тех учредителей, которые за всем этим стоят", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после совещания.
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По его словам, фамилии известны, "они себя замечательно чувствуют, многие живут, и очень неплохо, в Хабаровске". Дегтярева возмутило, что "это видят люди, которые лишены и средств, и жилья". Глава региона отметил, что это "позорное явление".
Дегтярев сообщил о том, что после проверки комитета государственного финансового контроля правительства края подготовлены материалы для направления в СК. Они касаются одного из застройщиков комплекса домов на улице Хорышева в Хабаровске, в отношении которого в 2017 году уже было возбуждено уголовное дело. Сейчас выявлены новые факты, есть основания подозревать застройщика в нарушении ряда уголовных статей.
"Персональную ответственность в этих вопросах несет министр строительства Андрей Чекулаев и в целом орган исполнительной власти – минстрой, комитет госстройнадзора, все ответственные чиновники в этих двух ведомствах. И у нас есть фонд, который взаимодействует с федеральным Фондом защиты прав дольщиков – это тоже персональная ответственность перед людьми", - заявил Дегтярев.
Так, на совещании были вынесены прокурорские предостережения министру строительства Чекулаеву и руководителю регионального управления Роспотребнадзора Татьяне Зайцевой.
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Кроме того, застройщик ООО "Фонд жилищного строительства" (возводит ЖК "Пионерский" в Индустриальном районе Хабаровска с жилой площадью около 7 тысяч "квадратов") также получил предостережение. Разрешение на строительство ему выдано в 2014 году, продлено до 30 сентября текущего года. Предостережение связано с риском несвоевременного ввода комплекса в эксплуатацию: договорами долевого участия предусмотрена сдача объекта во втором квартале текущего года. Получил его и застройщик ООО "СЗ Талан-Хабаровск" (возводит многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения на пер. Батарейном в Центральном районе Хабаровска с жилой площадью более 10 тысяч "квадратов"). Разрешение на строительство, выданное в начале 2019 года, продлено до 29 июня.
"Граждане видят проблемы, которые ни госстройнадзор, ни Роспотребнадзор не выявили на начальном этапе", - подчеркнул Демешин, обращаясь к руководству краевого комитета госстройнадзора. "С проверками надо идти на проблемные объекты… Надо видеть реперные точки, и на них воздействовать совокупно усилиями исходя из компетенций каждого органа", - сказал замгенпрокурора РФ.
В прошлом году в крае были восстановлены права 214 граждан, введены в эксплуатацию 9 домов. Проблемными - теми, по которым сроки разрешения на строительство просрочены более чем на полгода, либо в отношении застройщика введена процедура банкротства, либо срок ввода в эксплуатацию превышен в сравнении с договорными обязательствами более чем на полгода – считаются 35 объектов. Договоры с физлицами имеются по 17 объектам, всего там 1127 обманутых дольщиков.
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По словам Дегтярева, правительство уже подобрало механизм решения по каждому объекту – с привлечением федеральных средств. "Об этом уже договоренность в правительстве России по поручению премьер-министра Михаила Мишустина достигнута, мы заключили соглашение с Фондом защиты прав обманутых дольщиков, предусмотрели в бюджете края средства на софинансирование", - сообщил врио губернатора.
Около 1,3 миллиарда рублей фонд направит в регион, в соглашение включены 11 домов (1044 пострадавших гражданина). Пять домов и три автостоянки будут достроены силами подрядных организаций либо с привлечением инвесторов в этом году. Еще по трем стройкам планируется возобновить работы с помощью средств фонда защиты прав дольщиков. Это новостройки ООО "Диалог" на улице Салтыкова-Щедрина и в районе речного вокзала в Хабаровске. Там основная часть дольщиков, чьи права были нарушены – 902 человека. По семи домам люди получат денежную компенсацию.
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Получено решение Наблюдательного совета Фонда о выплатах компенсаций 31 дольщику по 4 домам застройщиков ООО "Лазурит" и ООО "Техмонтаж". Общая потребность - 173,4 миллиона рублей, в том числе 27,75 миллиона рублей (16%) перечислены из краевого бюджета, проинформировал министр Чекулаев.
Получение денежных компенсаций гражданами станет прецедентом для Хабаровского края - ранее такой инструмент для восстановления прав участников долевого строительства не использовался, отметили в правительстве региона.
 
Хабаровский крайОбществоДмитрий ДемешинФонд защиты прав дольщиковМихаил ДегтяревМихаил МишустинСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ХабаровскХабаровский край
 
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