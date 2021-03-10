https://ria.ru/20210310/armeniya-1600663051.html

Президент Армении пригласил премьера и оппозицию на встречу

Президент Армении пригласил премьера и оппозицию на встречу

Президент Армении Армен Саркисян пригласил на встречу 13 марта премьера Никола Пашиняна, руководителей парламентских сил и оппозиционного "Движения спасения... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T18:32

2021-03-10T18:32

2021-03-10T18:33

оник гаспарян

ситуация в армении

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ЕРЕВАН, 10 мар – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян пригласил на встречу 13 марта премьера Никола Пашиняна, руководителей парламентских сил и оппозиционного "Движения спасения родины", объединяющего политические силы, требующие отставки главы кабмина, сообщили в пресс-службе Саркисяна."Руководствуясь национальными и общенациональными интересами, с целью обсуждения сложившейся ситуации, поиска взаимоприемлемых решений по выходу из кризиса приглашаю на встречу в президентскую резиденцию 13 марта в 12.00 (11.00 мск) премьер-министра республики, лидеров парламентских фракций, "Движения спасения родины", - говорится в заявлении президента, размещенном на его сайте.Саркисян выразил надежду, что получит ответ на предложение до 17.00 мск 11 марта.По его словам, политический кризис в стране продолжается, ситуация остается напряженной, что может привести к непредсказуемым, необратимым последствиям для государства."Проблем много, для их решения требуются срочные системные изменения, в том числе конституционные и законодательные. Свою позицию неоднократно выражали и правительство, и парламентские и внепарламентские политические силы. Однако отсутствует взаимопонимание и желание встретиться друг с другом. Более того, участились призывы к нетерпимости", - утверждает Саркисян.По его словам, в нынешней ситуации единственной целью было и остается уберечь страну от потрясений, непредсказуемых последствий. "В интересах государства и народа разрешение ситуации стало безотлагательным требованием", - подчеркивает президент.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Никола Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210310/gasparyan-1600577052.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210310/pashinyan-1600627956.html

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армения

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оник гаспарян, ситуация в армении, никол пашинян, армен саркисян, ереван, армения, в мире