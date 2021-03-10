Президент Армении получил прошение о назначении начальника генштаба
15:45 10.03.2021 (обновлено: 16:03 10.03.2021)
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкАрмянский политический и государственный деятель, дипломат Армен Саркисян
ЕРЕВАН, 10 мар – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян получил прошение главы правительства Никола Пашиняна о назначении нового начальника генштаба ВС, для выражения своей позиции у него есть три дня, заявила РИА Новости помощница Саркисяна Асмик Петросян.
Ранее Пашинян представил президенту Армении ходатайство о назначении Артака Давтяна начальником генерального штаба вместо генерал-полковника Оника Гаспаряна, полномочия которого, по утверждению премьера, прекращаются с 10 марта.
"Президент получил ходатайство о назначении Давтяна. Для выражения позиции президента отведен трехдневный срок", - сказала Петросян.
Давтян возглавлял генеральный штаб ВС Армении в 2018-2020 годах. В июле-ноябре 2020 года он был председателем Военно-промышленного комитета республики. Ранее он руководил оперативным управлением генштаба, командовал пятым армейским корпусом. Кандидатура Давтяна на новую должность предлагается на фоне противостояния руководства генерального штаба с премьером.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Никола Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.