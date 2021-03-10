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Уволенный глава Генштаба Армении Гаспарян намерен продолжить службу
Уволенный глава Генштаба Армении Гаспарян намерен продолжить службу
Начальник генерального штаба вооруженных сил Армении Оник Гаспарян, об увольнении которого заявил в среду премьер страны Никол Пашинян, сообщил, что продолжит... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:44
2021-03-10T12:44
оник гаспарян
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 10 мар – РИА Новости. Начальник генерального штаба вооруженных сил Армении Оник Гаспарян, об увольнении которого заявил в среду премьер страны Никол Пашинян, сообщил, что продолжит службу в ином статусе.Ранее Пашинян заявил, что начальник генерального штаба ВС Гаспарян считается уволенным с 10 марта, так как президент республики не подписал представленный премьером проект указа об увольнении и не оспорил отставку Гаспаряна в Конституционном суде.В распространенном в среду заявлении Гаспарян назвал утверждения Пашиняна и весь процесс своей отставки антиконституционным. "Как опубликованное заявление (премьера - ред.), так и весь процесс моего освобождения от должности начальника генштаба является антиконституционным. Что еще раз показывает, что выход из кризиса возможен только в результате отставки премьер-министра республики и досрочных парламентских выборов", - говорится в заявлении, текст которого разместил на своей странице в Facebook представитель генштаба Самвел Асатрян.Гаспарян отметил, что для обеспечения верховенства конституции и закона обратился в Административный суд. "Я продолжу свою службу родине и армянскому народу в другом статусе", - добавил он.Он призвал солдат и офицеров продолжить "самоотверженное и преданное служение только Родине и народу во имя развития вооруженных сил, укрепления Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.)".Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
https://radiosputnik.ria.ru/20210310/armeniya-1600557850.html
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оник гаспарян, никол пашинян, ереван, армения, в мире

Уволенный глава Генштаба Армении Гаспарян намерен продолжить службу

12:44 10.03.2021
 
© Фото : Министерство Обороны Республики Армения Оник Гаспарян
Оник Гаспарян - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Фото : Министерство Обороны Республики Армения
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 10 мар – РИА Новости. Начальник генерального штаба вооруженных сил Армении Оник Гаспарян, об увольнении которого заявил в среду премьер страны Никол Пашинян, сообщил, что продолжит службу в ином статусе.
Ранее Пашинян заявил, что начальник генерального штаба ВС Гаспарян считается уволенным с 10 марта, так как президент республики не подписал представленный премьером проект указа об увольнении и не оспорил отставку Гаспаряна в Конституционном суде.
Президент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
09:33
Президент Армении оспорил в КС увольнение главы Генштаба
В распространенном в среду заявлении Гаспарян назвал утверждения Пашиняна и весь процесс своей отставки антиконституционным. "Как опубликованное заявление (премьера - ред.), так и весь процесс моего освобождения от должности начальника генштаба является антиконституционным. Что еще раз показывает, что выход из кризиса возможен только в результате отставки премьер-министра республики и досрочных парламентских выборов", - говорится в заявлении, текст которого разместил на своей странице в Facebook представитель генштаба Самвел Асатрян.
Гаспарян отметил, что для обеспечения верховенства конституции и закона обратился в Административный суд. "Я продолжу свою службу родине и армянскому народу в другом статусе", - добавил он.
Он призвал солдат и офицеров продолжить "самоотверженное и преданное служение только Родине и народу во имя развития вооруженных сил, укрепления Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.)".
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Премьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
08:11
Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба Армении
 
Оник ГаспарянНикол ПашинянЕреванАрменияВ мире
 
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