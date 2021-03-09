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Жириновский пригрозил депутатам от ЛДПР "билетом в один конец"
Жириновский пригрозил депутатам от ЛДПР "билетом в один конец"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в преддверии выборов члены фракции, и особенно главы думских комитетов, должны быть "вместе с лидером партии", "идти РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T16:04
2021-03-09T16:04
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
политика
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в преддверии выборов члены фракции, и особенно главы думских комитетов, должны быть "вместе с лидером партии", "идти в наступление", в противном случае получат "билет в один конец".Во вторник в ходе пресс-подхода Жириновский возмутился тому факту, что трое глав комитетов из фракции ЛДПР отсутствуют. Недовольство лидера партии вызвало, в частности, отсутствие главы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева."Я здесь кровью изливаюсь, а они сидят чаек попивают, еще председатель комитета! ... В сентябре накажем (Жигарева) – не будет председателем комитета", - заявил Жириновский журналистам.Он отметил, что глава комитета должен быть здесь, "с лидером партии" и "идти в наступление".Также он потребовал предоставить отчет за последние два месяца ото всех депутатов фракции, а затем – и за весенние месяцы. "А в июне – до свидания. Большинству – билет в один конец, домой", - пригрозил Жириновский.
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лдпр, госдума рф, владимир жириновский, политика

Жириновский пригрозил депутатам от ЛДПР "билетом в один конец"

16:04 09.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в преддверии выборов члены фракции, и особенно главы думских комитетов, должны быть "вместе с лидером партии", "идти в наступление", в противном случае получат "билет в один конец".
Во вторник в ходе пресс-подхода Жириновский возмутился тому факту, что трое глав комитетов из фракции ЛДПР отсутствуют. Недовольство лидера партии вызвало, в частности, отсутствие главы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева.
"Я здесь кровью изливаюсь, а они сидят чаек попивают, еще председатель комитета! ... В сентябре накажем (Жигарева) – не будет председателем комитета", - заявил Жириновский журналистам.
Он отметил, что глава комитета должен быть здесь, "с лидером партии" и "идти в наступление".
Также он потребовал предоставить отчет за последние два месяца ото всех депутатов фракции, а затем – и за весенние месяцы. "А в июне – до свидания. Большинству – билет в один конец, домой", - пригрозил Жириновский.
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