https://ria.ru/20210309/zhirinovskiy-1600482215.html

Жириновский пригрозил депутатам от ЛДПР "билетом в один конец"

Жириновский пригрозил депутатам от ЛДПР "билетом в один конец"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в преддверии выборов члены фракции, и особенно главы думских комитетов, должны быть "вместе с лидером партии", "идти РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T16:04

2021-03-09T16:04

2021-03-09T16:04

лдпр

госдума рф

владимир жириновский

политика

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в преддверии выборов члены фракции, и особенно главы думских комитетов, должны быть "вместе с лидером партии", "идти в наступление", в противном случае получат "билет в один конец".Во вторник в ходе пресс-подхода Жириновский возмутился тому факту, что трое глав комитетов из фракции ЛДПР отсутствуют. Недовольство лидера партии вызвало, в частности, отсутствие главы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева."Я здесь кровью изливаюсь, а они сидят чаек попивают, еще председатель комитета! ... В сентябре накажем (Жигарева) – не будет председателем комитета", - заявил Жириновский журналистам.Он отметил, что глава комитета должен быть здесь, "с лидером партии" и "идти в наступление".Также он потребовал предоставить отчет за последние два месяца ото всех депутатов фракции, а затем – и за весенние месяцы. "А в июне – до свидания. Большинству – билет в один конец, домой", - пригрозил Жириновский.

https://ria.ru/20210305/prezident-1600102870.html

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лдпр, госдума рф, владимир жириновский, политика