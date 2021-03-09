"Пока не растаял лед": фантастическая выставка под водой
Это не кадр из фантастического фильма, а самый настоящий вернисаж.
Это не кадр из фантастического фильма, а самый настоящий вернисаж.
Выставка под названием "Пока не растаял лед" работает около острова Большой Крестовый с середины февраля.
Выставка под названием "Пока не растаял лед" работает около острова Большой Крестовый с середины февраля.
В экспозиции — работы фотографа National Geographic Виктора Лягушкина.
В экспозиции — работы фотографа National Geographic Виктора Лягушкина.
Выставка стала частью большого проекта по документированию животных Белого моря.
Выставка стала частью большого проекта по документированию животных Белого моря.
Своими работами автор пытается привлечь внимание к таянию ледников и изменению климата.
Своими работами автор пытается привлечь внимание к таянию ледников и изменению климата.
Под водой разместили десять фотографий размером 80 на 120 сантиметров.
Под водой разместили десять фотографий размером 80 на 120 сантиметров.
Снимки напечатали на специальном пластике, а на глубине их держат грузы.
Снимки напечатали на специальном пластике, а на глубине их держат грузы.
Вход на выставку свободный, но есть одно "но": у любителей искусства должен быть сертификат дайвера.
Вход на выставку свободный, но есть одно "но": у любителей искусства должен быть сертификат дайвера.
Погружение под воду — необходимое условие, наблюдать за действом с помощью техники не получится.
Погружение под воду — необходимое условие, наблюдать за действом с помощью техники не получится.
Выставку уже посетили дайверы не только из России, но и Германии, Франции, Китая.
Выставку уже посетили дайверы не только из России, но и Германии, Франции, Китая.
В удивительный подводный мир можно окунуться до середины апреля.
В удивительный подводный мир можно окунуться до середины апреля.
Экспозиция открыта, пока на Белом море не началось таяние льдов.
Экспозиция открыта, пока на Белом море не началось таяние льдов.
Подледная выставка "Пока не растаял лед".