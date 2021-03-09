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"Пока не растаял лед": фантастическая выставка под водой
"Пока не растаял лед": фантастическая выставка под водой
За Полярным кругом действует первая в мире подледная выставка. Экспозиция для смелых — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T14:41
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белое море
фото
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За Полярным кругом действует первая в мире подледная выставка. Экспозиция для смелых — в фотоленте Ria.ru.
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60
белое море, фото, фото

"Пока не растаял лед": фантастическая выставка под водой

14:41 09.03.2021 (обновлено: 15:29 09.03.2021)
 
Читать ria.ru в
За Полярным кругом действует первая в мире подледная выставка. Экспозиция для смелых — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Viktor Lyagushkin/Phototeam.pro

Это не кадр из фантастического фильма, а самый настоящий вернисаж.

Подлёдная выставка Пока не растаял лед в заливе Нильмогуба Белого моря
1 из 13

Это не кадр из фантастического фильма, а самый настоящий вернисаж.

© Фото : Viktor Lyagushkin/Phototeam.pro
© Фото : Viktor Lyagushkin/Phototeam.pro

Выставка под названием "Пока не растаял лед" работает около острова Большой Крестовый с середины февраля.

Подлёдная выставка Пока не растаял лед в заливе Нильмогуба Белого моря
2 из 13

Выставка под названием "Пока не растаял лед" работает около острова Большой Крестовый с середины февраля.

© Фото : Viktor Lyagushkin/Phototeam.pro
© Фото : Viktor Lyagushkin/Phototeam.pro

В экспозиции — работы фотографа National Geographic Виктора Лягушкина.

Подлёдная выставка Пока не растаял лед в заливе Нильмогуба Белого моря
3 из 13

В экспозиции — работы фотографа National Geographic Виктора Лягушкина.

© Фото : Viktor Lyagushkin/Phototeam.pro
© Фото : Viktor Lyagushkin/Phototeam.pro

Выставка стала частью большого проекта по документированию животных Белого моря.

Подлёдная выставка Пока не растаял лед в заливе Нильмогуба Белого моря
4 из 13

Выставка стала частью большого проекта по документированию животных Белого моря.

© Фото : Viktor Lyagushkin/Phototeam.pro
© Фото : Viktor Lyagushkin/Phototeam.pro

Своими работами автор пытается привлечь внимание к таянию ледников и изменению климата.

Подлёдная выставка Пока не растаял лед в заливе Нильмогуба Белого моря
5 из 13

Своими работами автор пытается привлечь внимание к таянию ледников и изменению климата.

© Фото : Viktor Lyagushkin/Phototeam.pro
© Фото : Viktor Lyagushkin/Phototeam.pro

Под водой разместили десять фотографий размером 80 на 120 сантиметров.

Подлёдная выставка Пока не растаял лед в заливе Нильмогуба Белого моря
6 из 13

Под водой разместили десять фотографий размером 80 на 120 сантиметров.

© Фото : Viktor Lyagushkin/Phototeam.pro
© Фото : Viktor Lyagushkin/Phototeam.pro

Снимки напечатали на специальном пластике, а на глубине их держат грузы.

Подлёдная выставка Пока не растаял лед в заливе Нильмогуба Белого моря
7 из 13

Снимки напечатали на специальном пластике, а на глубине их держат грузы.

© Фото : Viktor Lyagushkin/Phototeam.pro
© Фото : Viktor Lyagushkin/Phototeam.pro

Вход на выставку свободный, но есть одно "но": у любителей искусства должен быть сертификат дайвера.

Подлёдная выставка Пока не растаял лед в заливе Нильмогуба Белого моря
8 из 13

Вход на выставку свободный, но есть одно "но": у любителей искусства должен быть сертификат дайвера.

© Фото : Viktor Lyagushkin/Phototeam.pro
© Фото : Viktor Lyagushkin/Phototeam.pro

Погружение под воду — необходимое условие, наблюдать за действом с помощью техники не получится.

Подлёдная выставка Пока не растаял лед в заливе Нильмогуба Белого моря
9 из 13

Погружение под воду — необходимое условие, наблюдать за действом с помощью техники не получится.

© Фото : Viktor Lyagushkin/Phototeam.pro
© Фото : Viktor Lyagushkin/Phototeam.pro

Выставку уже посетили дайверы не только из России, но и Германии, Франции, Китая.

Подлёдная выставка Пока не растаял лед в заливе Нильмогуба Белого моря
10 из 13

Выставку уже посетили дайверы не только из России, но и Германии, Франции, Китая.

© Фото : Viktor Lyagushkin/Phototeam.pro
© Фото : Viktor Lyagushkin/Phototeam.pro

В удивительный подводный мир можно окунуться до середины апреля.

Подлёдная выставка Пока не растаял лед в заливе Нильмогуба Белого моря
11 из 13

В удивительный подводный мир можно окунуться до середины апреля.

© Фото : Viktor Lyagushkin/Phototeam.pro
© Фото : Viktor Lyagushkin/Phototeam.pro

Экспозиция открыта, пока на Белом море не началось таяние льдов.

Подлёдная выставка Пока не растаял лед в заливе Нильмогуба Белого моря
12 из 13

Экспозиция открыта, пока на Белом море не началось таяние льдов.

© Фото : Viktor Lyagushkin/Phototeam.pro
© Фото : Viktor Lyagushkin/Phototeam.pro

Подледная выставка "Пока не растаял лед".

Подлёдная выставка Пока не растаял лед в заливе Нильмогуба Белого моря
13 из 13

Подледная выставка "Пока не растаял лед".

© Фото : Viktor Lyagushkin/Phototeam.pro
 
Белое мореФото
 
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