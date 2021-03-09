https://ria.ru/20210309/vystavka-1600448226.html

"Пока не растаял лед": фантастическая выставка под водой

"Пока не растаял лед": фантастическая выставка под водой

За Полярным кругом действует первая в мире подледная выставка. Экспозиция для смелых — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T14:41

2021-03-09T14:41

2021-03-09T15:29

белое море

фото

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За Полярным кругом действует первая в мире подледная выставка. Экспозиция для смелых — в фотоленте Ria.ru.

белое море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белое море, фото, фото