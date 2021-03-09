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Стали известны последние слова Андрея Миронова перед смертью
Стали известны последние слова Андрея Миронова перед смертью
Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о последних словах актера Андрея Миронова перед смертью, сообщает "Московский РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T05:06
2021-03-09T05:11
культура
андрей миронов (актер)
александр ширвиндт
рига
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о последних словах актера Андрея Миронова перед смертью, сообщает "Московский комсомолец".Ширвиндт был с Мироновым в Риге в 1987 году, где артист, находясь на гастролях, потерял сознание прямо на сцене в Рижской опере.Актера доставили в больницу, где ему диагностировали кровоизлияние в мозг. Через два дня Миронов умер в возрасте 47 лет.Миронов страдал от врожденной аневризмы, при которой категорически противопоказаны длительные физические нагрузки.Актер театра и кино, народный артист России Андрей Миронов родился 7 марта 1941 года в Москве в семье известных эстрадных артистов Марии Мироновой и Александра Менакера, но родители записали дату рождения сына на 8 марта. Окончил Театральное училище имени Щукина. Исполнил множество ролей в театре и кино, принимал участие в озвучивании мультфильмов, снимался в различных телевизионных проектах.
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андрей миронов (актер), александр ширвиндт, рига

Стали известны последние слова Андрея Миронова перед смертью

05:06 09.03.2021 (обновлено: 05:11 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Лев Иванов / Перейти в фотобанкАртист театра и кино А.Миронов
Артист театра и кино А.Миронов - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Лев Иванов
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о последних словах актера Андрея Миронова перед смертью, сообщает "Московский комсомолец".
"Я все помню, как вчера. Физически ощущения помню, и его последние слова: "Шура, голова", - цитирует худрука издание.
Ширвиндт был с Мироновым в Риге в 1987 году, где артист, находясь на гастролях, потерял сознание прямо на сцене в Рижской опере.
Актера доставили в больницу, где ему диагностировали кровоизлияние в мозг. Через два дня Миронов умер в возрасте 47 лет.
Миронов страдал от врожденной аневризмы, при которой категорически противопоказаны длительные физические нагрузки.
Актер А.Миронов - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
Вчера, 00:32
Биография Андрея Миронова
Актер театра и кино, народный артист России Андрей Миронов родился 7 марта 1941 года в Москве в семье известных эстрадных артистов Марии Мироновой и Александра Менакера, но родители записали дату рождения сына на 8 марта. Окончил Театральное училище имени Щукина. Исполнил множество ролей в театре и кино, принимал участие в озвучивании мультфильмов, снимался в различных телевизионных проектах.
 
КультураАндрей Миронов (актер)Александр ШирвиндтРига
 
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