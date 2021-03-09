https://ria.ru/20210309/vospominaniya-1600395303.html

Стали известны последние слова Андрея Миронова перед смертью

Стали известны последние слова Андрея Миронова перед смертью

Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о последних словах актера Андрея Миронова перед смертью, сообщает "Московский РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T05:06

2021-03-09T05:06

2021-03-09T05:11

культура

андрей миронов (актер)

александр ширвиндт

рига

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о последних словах актера Андрея Миронова перед смертью, сообщает "Московский комсомолец".Ширвиндт был с Мироновым в Риге в 1987 году, где артист, находясь на гастролях, потерял сознание прямо на сцене в Рижской опере.Актера доставили в больницу, где ему диагностировали кровоизлияние в мозг. Через два дня Миронов умер в возрасте 47 лет.Миронов страдал от врожденной аневризмы, при которой категорически противопоказаны длительные физические нагрузки.Актер театра и кино, народный артист России Андрей Миронов родился 7 марта 1941 года в Москве в семье известных эстрадных артистов Марии Мироновой и Александра Менакера, но родители записали дату рождения сына на 8 марта. Окончил Театральное училище имени Щукина. Исполнил множество ролей в театре и кино, принимал участие в озвучивании мультфильмов, снимался в различных телевизионных проектах.

https://ria.ru/20210308/mironov-1600053025.html

рига

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей миронов (актер), александр ширвиндт, рига