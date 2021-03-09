https://ria.ru/20210309/vaktsinatsiya-1600456546.html
В Кремле заверили, что вакцинация для чиновников будет добровольной
В Кремле заверили, что вакцинация для чиновников будет добровольной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что вакцинация - добровольный процесс для чиновников: "обязаловки нет и быть не может. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T13:48
2021-03-09T13:48
2021-03-09T14:26
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что вакцинация - добровольный процесс для чиновников: "обязаловки нет и быть не может. По его словам, те, кто не болел, и те, кто не имеет в достаточной степени иммунитет, понимают необходимость вакцинации для того, чтобы активно участвовать в работе, ежедневных делах."Но вместе с тем это абсолютно добровольный процесс, и, конечно, здесь никакой обязаловки нет и быть не может", - добавил Песков.
https://ria.ru/20210309/vaktsinatsiya-1600400279.html
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