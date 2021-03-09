https://ria.ru/20210309/vaktsinatsiya-1600454617.html

Песков рассказал о вакцинации сотрудников администрации президента

Песков рассказал о вакцинации сотрудников администрации президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, прививался ли от коронавируса заболевший им помощник главы государства Максим Орешкин, сотрудники... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T13:38

2021-03-09T13:38

2021-03-09T13:38

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

максим орешкин

михаил мишустин

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, прививался ли от коронавируса заболевший им помощник главы государства Максим Орешкин, сотрудники администрации президента, по его словам, понимают необходимость вакцинации, но процесс этот добровольный.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Орешкин заразился коронавирусом. Журналисты спросили у Пескова, прививался ли помощник президента от коронавируса, насколько активно вакцинируются сотрудники администрации президента и как убеждают в необходимости прививки тех сотрудников, у которых еще нет антител."Орешкин, действительно, болеет коронавирусом. Я, честно говоря, не знаю, прививался он или нет", - сказал пресс-секретарь президента.По его словам, те, кто не болел, и те, кто не имеет в достаточной степени иммунитет, понимают необходимость вакцинации для того, чтобы активно участвовать в работе, ежедневных делах.

https://ria.ru/20210309/vaktsinatsiya-1600405913.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, максим орешкин, михаил мишустин, дмитрий песков