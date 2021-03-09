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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210309/vaktsinatsiya-1600454617.html
Песков рассказал о вакцинации сотрудников администрации президента
Песков рассказал о вакцинации сотрудников администрации президента
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, прививался ли от коронавируса заболевший им помощник главы государства Максим Орешкин, сотрудники... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T13:38
2021-03-09T13:38
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
максим орешкин
михаил мишустин
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, прививался ли от коронавируса заболевший им помощник главы государства Максим Орешкин, сотрудники администрации президента, по его словам, понимают необходимость вакцинации, но процесс этот добровольный.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Орешкин заразился коронавирусом. Журналисты спросили у Пескова, прививался ли помощник президента от коронавируса, насколько активно вакцинируются сотрудники администрации президента и как убеждают в необходимости прививки тех сотрудников, у которых еще нет антител."Орешкин, действительно, болеет коронавирусом. Я, честно говоря, не знаю, прививался он или нет", - сказал пресс-секретарь президента.По его словам, те, кто не болел, и те, кто не имеет в достаточной степени иммунитет, понимают необходимость вакцинации для того, чтобы активно участвовать в работе, ежедневных делах.
https://ria.ru/20210309/vaktsinatsiya-1600405913.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, максим орешкин, михаил мишустин, дмитрий песков

Песков рассказал о вакцинации сотрудников администрации президента

13:38 09.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, прививался ли от коронавируса заболевший им помощник главы государства Максим Орешкин, сотрудники администрации президента, по его словам, понимают необходимость вакцинации, но процесс этот добровольный.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Орешкин заразился коронавирусом. Журналисты спросили у Пескова, прививался ли помощник президента от коронавируса, насколько активно вакцинируются сотрудники администрации президента и как убеждают в необходимости прививки тех сотрудников, у которых еще нет антител.
"Орешкин, действительно, болеет коронавирусом. Я, честно говоря, не знаю, прививался он или нет", - сказал пресс-секретарь президента.
По его словам, те, кто не болел, и те, кто не имеет в достаточной степени иммунитет, понимают необходимость вакцинации для того, чтобы активно участвовать в работе, ежедневных делах.
"Но вместе с тем это абсолютно добровольный процесс, и, конечно, здесь никакой обязаловки нет и быть не может", - добавил Песков.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
Вчера, 09:08Распространение коронавируса
Мясников оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Максим ОрешкинМихаил МишустинДмитрий Песков
 
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