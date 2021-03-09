https://ria.ru/20210309/vaktsinatsiya-1600400279.html

В Минпросвещения напомнили, что вакцинация учителей является добровольной

В Минпросвещения напомнили, что вакцинация учителей является добровольной

Вакцинация российских учителей от коронавируса является добровольной, в министерстве просвещения считают, что это очень хорошая защита, многие педагоги... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T08:08

2021-03-09T08:08

2021-03-09T19:24

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

общество

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вакцинация российских учителей от коронавируса является добровольной, в министерстве просвещения считают, что это очень хорошая защита, многие педагоги прививаются, рассказал глава ведомства Сергей Кравцов."Останется добровольной... Мы, конечно, считаем, что это хорошая защита, я сам прививку сделал, но каждый сам решает", - заявил он журналистам.Кравцов добавил, что, по его данным, многие учителя прививаются.

https://ria.ru/20210306/antitela-1600188182.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, общество