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https://ria.ru/20210309/vaktsinatsiya-1600400279.html
В Минпросвещения напомнили, что вакцинация учителей является добровольной
В Минпросвещения напомнили, что вакцинация учителей является добровольной
Вакцинация российских учителей от коронавируса является добровольной, в министерстве просвещения считают, что это очень хорошая защита, многие педагоги... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T08:08
2021-03-09T19:24
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вакцинация российских учителей от коронавируса является добровольной, в министерстве просвещения считают, что это очень хорошая защита, многие педагоги прививаются, рассказал глава ведомства Сергей Кравцов."Останется добровольной... Мы, конечно, считаем, что это хорошая защита, я сам прививку сделал, но каждый сам решает", - заявил он журналистам.Кравцов добавил, что, по его данным, многие учителя прививаются.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, общество

В Минпросвещения напомнили, что вакцинация учителей является добровольной

08:08 09.03.2021 (обновлено: 19:24 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит контейнер с вакциной "Спутник Лайт" во время клинических исследований
Медицинский работник держит контейнер с вакциной Спутник Лайт во время клинических исследований - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вакцинация российских учителей от коронавируса является добровольной, в министерстве просвещения считают, что это очень хорошая защита, многие педагоги прививаются, рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.
"Останется добровольной... Мы, конечно, считаем, что это хорошая защита, я сам прививку сделал, но каждый сам решает", - заявил он журналистам.
Забор крови для теста на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 11:33Распространение коронавируса
Ученый рассказал, кого нужно прививать повторно после первой вакцинации
Кравцов добавил, что, по его данным, многие учителя прививаются.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовОбщество
 
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