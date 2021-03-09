https://ria.ru/20210309/vaktsinatsiya-1600400279.html
В Минпросвещения напомнили, что вакцинация учителей является добровольной
В Минпросвещения напомнили, что вакцинация учителей является добровольной
Вакцинация российских учителей от коронавируса является добровольной, в министерстве просвещения считают, что это очень хорошая защита, многие педагоги... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T08:08
2021-03-09T08:08
2021-03-09T19:24
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вакцинация российских учителей от коронавируса является добровольной, в министерстве просвещения считают, что это очень хорошая защита, многие педагоги прививаются, рассказал глава ведомства Сергей Кравцов."Останется добровольной... Мы, конечно, считаем, что это хорошая защита, я сам прививку сделал, но каждый сам решает", - заявил он журналистам.Кравцов добавил, что, по его данным, многие учителя прививаются.
https://ria.ru/20210306/antitela-1600188182.html
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