https://ria.ru/20210309/vaktsina-1600490593.html

Французская газета признала проигрыш Европы в гонке вакцин

Французская газета признала проигрыш Европы в гонке вакцин

Журналист французской газеты Le Point Люк де Бароше заявил о провале Европы в гонке вакцин от коронавируса. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T16:41

2021-03-09T16:41

2021-03-09T17:44

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

евросоюз

великобритания

франция

китай

индия

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Журналист французской газеты Le Point Люк де Бароше заявил о провале Европы в гонке вакцин от коронавируса.В своей публикации автор отметил, что в "битве" за поставки вакцин на мировой рынок каждая страна отвечает сама за себя, и подчеркнул, что европейцы платят "геополитическую цену" из-за своей неорганизованности. Среди последствий медлительности Европы де Бароше назвал рост смертности от вируса, необходимость отложить возвращение к нормальной жизни и увеличивающийся разрыв с США и Китаем, чьи экономики вновь начали расти."Ни одно государство — член Европейского союза не фигурирует среди самых успешных производителей вакцины, к которым относятся США, Китай, Индия, Великобритания и Россия", — констатировал журналист.Он отметил, что эти пять стран вовремя предвидели нынешнюю ситуацию, разработали препараты и создали производственные мощности, что, по его прогнозу, поможет им получить геополитические дивиденды. Де Бароше отметил успех Китая и Индии в поставках вакцин: Пекин продал 80 миллионов доз в 40 стран, Нью-Дели — 25 миллионов. Отдельно автор коснулся "Спутника V", который Москва поставляет в Бразилию, Аргентину, Египет, Венгрию, Словакию и другие государства по всему миру.При этом автор отметил эгоизм западных стран: США зарезервировали за собой большую часть внутреннего производства вакцины, а Евросоюз ввел экспортный контроль."У этого эгоизма есть политическая цена. Лозунг "Америка вернулась", выдвинутый Джо Байденом на международной арене, звучит бессмысленно из-за скупости богатых стран", — написал журналист.Он отметил, что в рамках программы Covax развивающимся странам поставили около десяти миллионов доз вакцины, хотя глобальное сотрудничество в этой области позволило бы быстрее вернуть мировую экономику в нужное русло."Европейскому союзу нечего предложить", — констатировал де Бароше.Он подчеркнул, что европейцы попросту не смогли правильно оценить необходимость в расширении производственных мощностей. Среди причин такого положения дел журналист назвал чрезмерную осторожность, непоследовательность и бюрократию в Евросоюзе. "Европа не может сравниться и с Великобританией, которая уже сделала первую прививку более чем 21 миллиону британцев", — продолжил автор. Он напомнил о нелестных высказываниях Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель в адрес вакцины от AstraZeneca. Первый заявил, что препарат якобы почти неэффективен для пожилых пациентов, канцлер ФРГ же назвала себя "слишком старой" для применения этой вакцины. Эти заявления усилили недоверие населения к прививкам, считает автор публикации. "К сожалению, европейский провал подтверждает правоту всех тех, кто считает, что, претендуя на роль ведущего геополитического игрока, Европа продолжает верить в несбыточную мечту", — заключил журналист.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210215/sputnik-1597609307.html

https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596906600.html

https://ria.ru/20210308/sputnik-1600372377.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, евросоюз, великобритания, франция, китай, индия, сша, в мире