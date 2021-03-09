https://ria.ru/20210309/vaktsina-1600454908.html

Песков прокомментировал ситуацию с выпуском "Спутника V" в других странах

Песков прокомментировал ситуацию с выпуском "Спутника V" в других странах

Сразу в нескольких странах налаживаются производственные цепочки российской вакцины от коронавируса "Спутник V", это поможет оперативно удовлетворить... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T13:40

2021-03-09T13:40

2021-03-09T13:40

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

дмитрий песков

италия

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сразу в нескольких странах налаживаются производственные цепочки российской вакцины от коронавируса "Спутник V", это поможет оперативно удовлетворить потребности растущего рынка в одной из самых популярных в мире вакцин, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Что касается налаживания производства в Италии, то я рекомендую вам обратиться в РФПИ, они этим занимаются в целом. Сразу в нескольких странах налаживаются производственные цепочки. Во многом это поможет весьма оперативно удовлетворить потребности растущего рынка в одной из самых популярных в мире вакцин "Спутник V". А то, что это одна из самых популярных вакцин в мире и самых, наверное, доверяемых вакцин в мире, сейчас уже ни у кого сомнений быть не может", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то детали по налаживанию производства "Спутник V" в Италии.

италия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, дмитрий песков, италия