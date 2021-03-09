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Песков прокомментировал ситуацию с выпуском "Спутника V" в других странах
Песков прокомментировал ситуацию с выпуском "Спутника V" в других странах
Сразу в нескольких странах налаживаются производственные цепочки российской вакцины от коронавируса "Спутник V", это поможет оперативно удовлетворить... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T13:40
2021-03-09T13:40
2021-03-09T13:40
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
дмитрий песков
италия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сразу в нескольких странах налаживаются производственные цепочки российской вакцины от коронавируса "Спутник V", это поможет оперативно удовлетворить потребности растущего рынка в одной из самых популярных в мире вакцин, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Что касается налаживания производства в Италии, то я рекомендую вам обратиться в РФПИ, они этим занимаются в целом. Сразу в нескольких странах налаживаются производственные цепочки. Во многом это поможет весьма оперативно удовлетворить потребности растущего рынка в одной из самых популярных в мире вакцин "Спутник V". А то, что это одна из самых популярных вакцин в мире и самых, наверное, доверяемых вакцин в мире, сейчас уже ни у кого сомнений быть не может", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то детали по налаживанию производства "Спутник V" в Италии.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, дмитрий песков, италия