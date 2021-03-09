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В Таиланде туристам предлагают провести карантин на яхте
В Таиланде туристам предлагают провести карантин на яхте
Прибывшие в Таиланд туристы смогут провести обязательный двухнедельный карантин на яхте, сообщает Nikkei Asia. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T16:16
2021-03-09T16:16
туризм
коронавирус covid-19
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новости - туризм
пхукет (остров)
таиланд
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Прибывшие в Таиланд туристы смогут провести обязательный двухнедельный карантин на яхте, сообщает Nikkei Asia.Отдыхающим, которые должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, придется носить специальные "умные" браслеты. Они отслеживают показатели состояния здоровья, включая температуру и артериальное давление, а также местоположение владельца с помощью GPS. Устройство может передавать информацию даже в море в радиусе десяти километров от берега.Таким образом власти стараются поддержать турбизнес страны, понесший из-за пандемии большие финансовые потери. В марте прошлого года были закрыты границы для туристов, с октября страна постепенно начала принимать зарубежных гостей. Им предписано проходить 14-дневный карантин.В январе Минздрав Таиланда добавил в список мест, где можно провести обязательную самоизоляцию, гольф-курорты. Стоимость турпакетов на пребывание там начинается от 2900 долларов. Предполагается, что предложение по проведению карантина на яхте позволит турфирмам получить дополнительный доход.
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд

В Таиланде туристам предлагают провести карантин на яхте

16:16 09.03.2021
 
© Фото : Александр АндреевКруиз Дольче Вита остров Ранг Яй
Круиз Дольче Вита остров Ранг Яй - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Прибывшие в Таиланд туристы смогут провести обязательный двухнедельный карантин на яхте, сообщает Nikkei Asia.
Отдыхающим, которые должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, придется носить специальные "умные" браслеты. Они отслеживают показатели состояния здоровья, включая температуру и артериальное давление, а также местоположение владельца с помощью GPS. Устройство может передавать информацию даже в море в радиусе десяти километров от берега.
Таким образом власти стараются поддержать турбизнес страны, понесший из-за пандемии большие финансовые потери. В марте прошлого года были закрыты границы для туристов, с октября страна постепенно начала принимать зарубежных гостей. Им предписано проходить 14-дневный карантин.
В январе Минздрав Таиланда добавил в список мест, где можно провести обязательную самоизоляцию, гольф-курорты. Стоимость турпакетов на пребывание там начинается от 2900 долларов. Предполагается, что предложение по проведению карантина на яхте позволит турфирмам получить дополнительный доход.
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