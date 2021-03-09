https://ria.ru/20210309/somali-1600471098.html

Лагерь с миротворцами в столице Сомали подвергся минометному обстрелу

Лагерь с миротворцами в столице Сомали подвергся минометному обстрелу

Лагерь в столице Сомали Могадишо, где расквартированы вооруженные силы Африканского Союза и расположены дипломатические представительства западных стран,... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T15:00

2021-03-09T15:00

2021-03-09T15:00

могадишо

сомали

в мире

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Лагерь в столице Сомали Могадишо, где расквартированы вооруженные силы Африканского Союза и расположены дипломатические представительства западных стран, подвергся минометному обстрелу, передает портал Garowe Online.Отмечается, что три минометных снаряда упали на территории этой укрепленной базы во вторник, в результате пострадали несколько человек. Обстрел случился перед началом переговоров по выходу из избирательного кризиса, которые должны пройти поблизости, и, по всей видимости, направлен на то, чтобы их сорвать.Экс-министр внутренней безопасности страны и депутат Абдиризак Мохамед сообщил в своем Twitter со ссылкой на источник, что четыре минометных снаряда "ударили по военному лагерю в Халане". По его данным, пострадал один человек.

https://ria.ru/20210305/somali-1600162494.html

могадишо

сомали

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могадишо, сомали, в мире