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Проект о штрафах за продажу телефонов без российского ПО прошел II чтение
Проект о штрафах за продажу телефонов без российского ПО прошел II чтение
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 200 тысяч рублей за продажу технически сложных товаров РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T13:32
2021-03-09T13:32
2021-03-09T13:32
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 200 тысяч рублей за продажу технически сложных товаров без предустановленного российского программного обеспечения.Инициатива была внесена в Госдуму в июле 2019 года. Изменения предлагаются в статью 14.8 КоАП.Законопроектом предлагается установить ответственность за продажу отдельных видов технически сложных товаров без предварительной установки российских программ, санкция для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 50 до 200 тысяч рублей.Предполагается, что закон должен будет вступить в силу с 1 июля 2021 года.
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россия, госдума рф, технологии
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 200 тысяч рублей за продажу технически сложных товаров без предустановленного российского программного обеспечения.
Инициатива была внесена в Госдуму
в июле 2019 года. Изменения предлагаются в статью 14.8 КоАП.
Законопроектом предлагается установить ответственность за продажу отдельных видов технически сложных товаров без предварительной установки российских программ, санкция для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 50 до 200 тысяч рублей.
Предполагается, что закон должен будет вступить в силу с 1 июля 2021 года.