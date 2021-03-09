https://ria.ru/20210309/shtrafy-1600452535.html

Проект о штрафах за продажу телефонов без российского ПО прошел II чтение

Проект о штрафах за продажу телефонов без российского ПО прошел II чтение

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 200 тысяч рублей за продажу технически сложных товаров РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T13:32

2021-03-09T13:32

2021-03-09T13:32

россия

госдума рф

технологии

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 200 тысяч рублей за продажу технически сложных товаров без предустановленного российского программного обеспечения.Инициатива была внесена в Госдуму в июле 2019 года. Изменения предлагаются в статью 14.8 КоАП.Законопроектом предлагается установить ответственность за продажу отдельных видов технически сложных товаров без предварительной установки российских программ, санкция для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 50 до 200 тысяч рублей.Предполагается, что закон должен будет вступить в силу с 1 июля 2021 года.

https://ria.ru/20200521/1571787921.html

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2021

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