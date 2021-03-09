https://ria.ru/20210309/sertifikaty-1600457905.html

В Кремле оценили идею введения COVID-сертификатов для путешественников

В Кремле оценили идею введения COVID-сертификатов для путешественников

В России пока возобладал весьма скептический подход к введению сертификатов по коронавирусу для путешественников, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T13:57

2021-03-09T13:57

2021-03-09T13:57

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

еврокомиссия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В России пока возобладал весьма скептический подход к введению сертификатов по коронавирусу для путешественников, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, напомнив, что правительственный штаб эту идею не поддержал."Что касается сертификатов, то вы знаете, что весьма скептический подход пока возобладал у нас", - сказал Песков журналистам.Еврокомиссия планирует уже 17 марта представить проект закона об электронном сертификате по коронавирусу, который будет содержать информацию о том, что человек был привит, переболел или сдал отрицательный тест. Заявляемая цель - позволить жителям ЕС свободно перемещаться между странами внутри союза без риска для здоровья.

https://ria.ru/20210128/vaktsina-1594949102.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, еврокомиссия, дмитрий песков, общество