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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210309/rassrochka-1600483560.html
Рассрочку платежей за услуги ЖКХ дадут жителям МО из-за холодов
Рассрочку платежей за услуги ЖКХ дадут жителям МО из-за холодов
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что жителям региона надо дать рассрочку платежей, а также освободить их от штрафов за неуплату счетов за... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T16:15
2021-03-09T16:36
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что жителям региона надо дать рассрочку платежей, а также освободить их от штрафов за неуплату счетов за ЖКХ по причине затянувшихся холодов, сообщил телеканал "360". Как заметил губернатор Подмосковья, в этом году зима была довольно морозная. Помимо прочего на улице пока не теплеет, температура воздуха держится в районе -12–14 градусов. Из-за этого энергопотребление в домах увеличивается.Заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин согласился, что это очень важная тема. По его словам, особое внимание будет уделено тем муниципалитетам, которые платят за отопление по факту. Речь идет о Подольске, Мытищах и Лобне.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Рассрочку платежей за услуги ЖКХ дадут жителям МО из-за холодов

16:15 09.03.2021 (обновлено: 16:36 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что жителям региона надо дать рассрочку платежей, а также освободить их от штрафов за неуплату счетов за ЖКХ по причине затянувшихся холодов, сообщил телеканал "360".
Как заметил губернатор Подмосковья, в этом году зима была довольно морозная. Помимо прочего на улице пока не теплеет, температура воздуха держится в районе -12–14 градусов. Из-за этого энергопотребление в домах увеличивается.

"Людям приходят достаточно серьезные платежки — 10–12 тысяч рублей вместо 6–8, как в обычное время. Рассмотрите там, где это необходимо, рассрочку платежей и не начисляйте ни штрафы, ни пени, а сделайте шаг навстречу, чтобы платеж ежемесячный облегчить", — отметил глава Подмосковья.

Заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин согласился, что это очень важная тема. По его словам, особое внимание будет уделено тем муниципалитетам, которые платят за отопление по факту. Речь идет о Подольске, Мытищах и Лобне.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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