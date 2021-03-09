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Рассрочку платежей за услуги ЖКХ дадут жителям МО из-за холодов
Рассрочку платежей за услуги ЖКХ дадут жителям МО из-за холодов
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что жителям региона надо дать рассрочку платежей, а также освободить их от штрафов за неуплату счетов за... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T16:15
2021-03-09T16:15
2021-03-09T16:36
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что жителям региона надо дать рассрочку платежей, а также освободить их от штрафов за неуплату счетов за ЖКХ по причине затянувшихся холодов, сообщил телеканал "360". Как заметил губернатор Подмосковья, в этом году зима была довольно морозная. Помимо прочего на улице пока не теплеет, температура воздуха держится в районе -12–14 градусов. Из-за этого энергопотребление в домах увеличивается.Заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин согласился, что это очень важная тема. По его словам, особое внимание будет уделено тем муниципалитетам, которые платят за отопление по факту. Речь идет о Подольске, Мытищах и Лобне.
московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)