Приговор члену "Открытой России" Шевченко вступил в силу
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкАктивистка движения "Открытая Россия" Анастасия Шевченко во время оглашения приговора в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Приговор члену федерального совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко, осужденной в Ростове-на-Дону по делу о деятельности нежелательной организации, никто не обжаловал, он вступил в законную силу, сообщил РИА Новости представитель суда.
В конце февраля Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Шевченко к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года по обвинению в деятельности нежелательной организации. В ходе прений по делу гособвинитель просил назначить ей 5 лет лишения свободы. Шевченко свою вину не признала, а после вынесения приговора сообщила журналистам, что еще не решила, будет ли обжаловать приговор.
"После вынесения приговора жалоб не было… Приговор вступил в силу", - сказал собеседник агентства.
Шевченко находилась под домашним арестом с 23 января 2019 года. Дело вызвало общественный резонанс после сообщений СМИ о том, что Шевченко якобы не допустили к умирающей 17-летней дочери в больнице. Позже стало известно, что женщину не пустили к дочери только во время реанимационных действий, потом она смогла ее увидеть перед смертью.
Летом 2019 года Шевченко выдвинулась на довыборы депутатов городской думы Ростова-на-Дону, однако избирком отказал ей в регистрации из-за недостатка достоверных подписей.
Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией": OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания)*, Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США)* и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания)*.
По мнению ГП, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".
* Организации, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.
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