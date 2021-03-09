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Врачи сообщили о состоянии девочки, сбитой снегоуборочной техникой в Зее
Врачи сообщили о состоянии девочки, сбитой снегоуборочной техникой в Зее
Девочку, которую в начале марта сбила снегоуборочная техника в городе Зея Амурской области, санавация доставила в амурскую областную детскую клиническую... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T08:04
2021-03-09T08:04
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
амурская область
зея (город)
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мар – РИА Новости. Девочку, которую в начале марта сбила снегоуборочная техника в городе Зея Амурской области, санавация доставила в амурскую областную детскую клиническую больницу, сообщает региональный минздрав."Четвертого марта девочка была доставлена санавиацией (санитарная авиация - ред.) в Амурскую областную детскую клиническую больницу, врачи оказывают пациентке всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас девочка в реанимации, ее состояние стабильно тяжелое", - сообщает минздрав Амурской области в понедельник.Ранее следственное управление СК РФ по Амурской области сообщило, что водитель снегоуборочной техники сбил семилетнюю девочку в городе Зея, которая находилась на тротуаре. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Девочка после происшествия находилась в педиатрическом дистанционном реанимационном центре зейской больницы, консультацию по состоянию ребенка с местными медиками провел врач амурской областной детской клинической больницы, который прилетал санавиацией в лечебное учреждение.
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амурская область
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здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), амурская область, зея (город), происшествия

Врачи сообщили о состоянии девочки, сбитой снегоуборочной техникой в Зее

08:04 09.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКапельница в детской больнице
Капельница в детской больнице - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мар – РИА Новости. Девочку, которую в начале марта сбила снегоуборочная техника в городе Зея Амурской области, санавация доставила в амурскую областную детскую клиническую больницу, сообщает региональный минздрав.
"Четвертого марта девочка была доставлена санавиацией (санитарная авиация - ред.) в Амурскую областную детскую клиническую больницу, врачи оказывают пациентке всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас девочка в реанимации, ее состояние стабильно тяжелое", - сообщает минздрав Амурской области в понедельник.
Ранее следственное управление СК РФ по Амурской области сообщило, что водитель снегоуборочной техники сбил семилетнюю девочку в городе Зея, которая находилась на тротуаре. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Девочка после происшествия находилась в педиатрическом дистанционном реанимационном центре зейской больницы, консультацию по состоянию ребенка с местными медиками провел врач амурской областной детской клинической больницы, который прилетал санавиацией в лечебное учреждение.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 17:40
В Приамурье водитель снегоуборочной техники сбил ребенка
 
Здоровье - ОбществоСледственный комитет России (СК РФ)Амурская областьЗея (город)Происшествия
 
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