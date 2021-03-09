https://ria.ru/20210309/pogoda-1600427792.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

Морозная погода с температурой до минус 22 ночью в начале недели в Москве сменится оттепелью на выходных, днем потеплеет до плюс 3, сообщила РИА Новости главный РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T11:30

2021-03-09T11:30

2021-03-09T11:30

татьяна позднякова

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599813568_0:38:3436:1971_1920x0_80_0_0_40cea8b8b84557ee485df2e6268e6423.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Морозная погода с температурой до минус 22 ночью в начале недели в Москве сменится оттепелью на выходных, днем потеплеет до плюс 3, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова."Большую часть недели погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления, ближайшие двое суток погода без существенных осадков и довольно холодная. В ночные часы в Москве от минус 18 до минус 20, по области минус 17-22, местами до минус 25", - сообщила Позднякова.По словам синоптика, в среду дневная температура будет колебаться в пределах минус 5-7 в городе, до минус 9-14 по области, в четверг температура окажется на пару градусов повыше. Характер погоды изменится 12 марта днем: к Москве подойдет атлантический циклон, который отметится кратковременным снегом, температура днем будет постепенно повышаться. Так, в ночь на 12 марта ожидается минус 15-20, днем минус 5-10."Первая оттепель будет в субботу, погода облачная, ночью еще сохранится временами снег, днем небольшие осадки, температура в ночные часы минус 7-12, днем минус 4 плюс 1. Еще более теплая погода будет в воскресный день. Ночью может подсыпать снежок, температура слабо отрицательная до минус 2, днем до плюс 3. Это будет уже первая весенняя оттепель", - отметила синоптик.

https://ria.ru/20210309/pogoda-1600395441.html

https://ria.ru/20210301/pogoda-1599361970.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, москва, общество