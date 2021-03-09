https://ria.ru/20210309/podzhog-1600421124.html

Полиция возбудила дело о поджоге на автостоянке под Тулой

Полиция возбудила дело о поджоге на автостоянке под Тулой

Полиция возбудила уголовное дело о поджоге на автостоянке в Тульской области, где пожар уничтожил 13 автомобилей, сообщил РИА Новости начальник отдела... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T10:44

2021-03-09T10:44

2021-03-09T10:44

донской

тульская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о поджоге на автостоянке в Тульской области, где пожар уничтожил 13 автомобилей, сообщил РИА Новости начальник отдела информации УМВД по региону Андрей Ярцев.Ранее полиция сообщила, что ночью 8 марта на территории неохраняемой автостоянки в городе Донской произошел пожар, в результате которого сгорели 13 автомобилей, в том числе восемь микроавтобусов. По предварительным данным, пострадавших нет."Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества… путем поджога – ред.), до пяти лет лишения свободы", - сказал Ярцев.Он не уточнил подробности произошедшего и есть ли у следователей подозреваемые.

https://ria.ru/20210308/pozhar-1600376162.html

донской

тульская область

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2021

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донской, тульская область, происшествия