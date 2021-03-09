Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210309/podzhog-1600421124.html
Полиция возбудила дело о поджоге на автостоянке под Тулой
Полиция возбудила дело о поджоге на автостоянке под Тулой
Полиция возбудила уголовное дело о поджоге на автостоянке в Тульской области, где пожар уничтожил 13 автомобилей, сообщил РИА Новости начальник отдела... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T10:44
2021-03-09T10:44
донской
тульская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о поджоге на автостоянке в Тульской области, где пожар уничтожил 13 автомобилей, сообщил РИА Новости начальник отдела информации УМВД по региону Андрей Ярцев.Ранее полиция сообщила, что ночью 8 марта на территории неохраняемой автостоянки в городе Донской произошел пожар, в результате которого сгорели 13 автомобилей, в том числе восемь микроавтобусов. По предварительным данным, пострадавших нет."Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества… путем поджога – ред.), до пяти лет лишения свободы", - сказал Ярцев.Он не уточнил подробности произошедшего и есть ли у следователей подозреваемые.
https://ria.ru/20210308/pozhar-1600376162.html
донской
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_1008:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_bb7aec76d35fbdacd658613cd7a682e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донской, тульская область, происшествия

Полиция возбудила дело о поджоге на автостоянке под Тулой

10:44 09.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о поджоге на автостоянке в Тульской области, где пожар уничтожил 13 автомобилей, сообщил РИА Новости начальник отдела информации УМВД по региону Андрей Ярцев.
Ранее полиция сообщила, что ночью 8 марта на территории неохраняемой автостоянки в городе Донской произошел пожар, в результате которого сгорели 13 автомобилей, в том числе восемь микроавтобусов. По предварительным данным, пострадавших нет.
"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества… путем поджога – ред.), до пяти лет лишения свободы", - сказал Ярцев.
Он не уточнил подробности произошедшего и есть ли у следователей подозреваемые.
Пожар в строящемся здании торгового центра Lotte Plaza в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
8 марта, 19:48
В Тульской области при пожаре на стоянке сгорели 13 автомобилей
 
ДонскойТульская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22SpaceX получила контракт Пентагона на $159 миллионов
05:03Украинцев возмутили слова посла Израиля о стадионе имени Шухевича
04:35Керамическая чаша с барахолки оказалась сокровищем XV века
04:23Украине предрекли деградацию главного национального достояния
04:14Израиль осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя Шухевича
03:51Маск объяснил, почему взорвался прототип корабля Starship
03:41Президент Гондураса заключил контракт на поставку "Спутника V"
03:37НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
03:33Исследование: вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм COVID-19
03:11Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19
03:03В "Росатоме" придумали ракету-ловушку для беспилотников
02:43В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"
02:33Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370
02:21Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada
02:20Для съемок российского фильма в космосе отобраны 20 финалисток
02:20Байден забыл имя своего министра и название Пентагона
02:17Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке
02:11Когда "сушка" организма во вред здоровью
01:51Латвия возобновит авиасообщение с Россией
01:49Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит в апреле на МКС на "Союзе"
Лента новостейМолния