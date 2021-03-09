https://ria.ru/20210309/podderzhka-1600429361.html

Дегтярев заручился поддержкой Минприроды для решения экопроблем региона

Дегтярев заручился поддержкой Минприроды для решения экопроблем региона

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заручился поддержкой главы Минприроды РФ Александра Козлова для решения экологических проблем, министр... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T11:35

2021-03-09T11:35

2021-03-09T11:35

хабаровский край

михаил дегтярев

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

александр козлов (глава минвостокразвития)

владимир путин

комсомольск-на-амуре

амурск

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 9 мар — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заручился поддержкой главы Минприроды РФ Александра Козлова для решения экологических проблем, министр планирует посетить регион весной, сообщили РИА Новости в краевом правительстве."Дегтярёв заручился поддержкой главы Минприроды РФ. Помимо необходимости скорейшей достройки дамб, которую курирует министерство, и подготовки региона к пожароопасному периоду глава региона на встрече с руководителем ведомства озвучил и другие экологические проблемы края, решению которых ранее уделялось недостаточное внимание", - рассказали в правительстве региона.Встреча с руководителем Минприроды РФ состоялась после того, как глава края озвучил перечень экологических проблем региона на встрече с президентом Владимиром Путиным в феврале."После встречи с Михаилом Дегтяревым в весеннем плане командировок Александра Козлова появился Хабаровский край. Потому что такие проблемные вопросы, как, например, строительство защитных дамб, глава Минприроды не привык решать в кабинетах", - говорится в Telegram-канале министерства.Кроме того, Дегтярев намерен лично показать Козлову проблемные объекты в Хабаровском крае, которые требуют финансовой поддержки профильного министерства."Решать вопросы накопленного экологического ущерба в том числе, у нас это в первую очередь Амурск – ЦБК заброшенное, вы знаете, там сложности есть с рекультивацией, это несколько заброшенных предприятий в Комсомольске-на-Амуре – захоронение вредных веществ, я перед министром этот вопрос поставил… Мы будем принимать решение, что с этим делать. У нас посреди Амурска просто колоссальное предприятие в руинах. На это нужен проект, деньги – все буду ему показывать", - сказал врио губернатора.По данным минприроды региона, утверждена концепция экологической безопасности Хабаровского края на период до 2030 года, определяющая основные направления охраны окружающей среды и обеспечения экобезопасности при модернизации экономики и в процессе социально-экономического развития региона.Уже привлечены дополнительные средства на завершения второго и третьего этапов строительства объектов инженерной защиты на территории Комсомольска-на-Амуре в сумме 641,1 миллиона рублей.По региональному проекту "Сохранение уникальных водных объектов" более 69 километров береговой линии водных объектов на территории края стали чище благодаря усилиям волонтеров в 2019 и 2020 годах. В границах национальных парков "Шантарские острова" и "Анюйский" переведены земли лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов для функционирования нацпарка.По информации комитета лесного хозяйства правительства края, по регпроекту "Сохранение лесов" в рамках нацпроекта "Экология" обеспечено "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений" – показатель составил 109,6%. Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию проекта в 2020 году, освоены в объеме 100% – 216,25 миллиона рублей.Мероприятия по лесовосстановлению профинансированы и выполнены в полном объеме на сумму более 26 миллионов рублей. Лес восстановлен на площади более 63 тысяч гектаров. В крае выращено 13,4 миллиона штук саженцев. Агротехнический уход за лесными культурами выполнен на площади более 9 тысяч гектаров. Заготовлены более 18 тонн семян лесных растений.Кроме того, уточняет комитет, приобретены 10 единиц лесохозяйственной техники (2 бульдозера, 5 тракторов колесных, 3 трактора гусеничных) на более чем 38 миллионов рублей. Еще 33 единицы лесопожарной техники - на сумму более 151 миллиона рублей (10 вездеходов, 3 тягача седельных, 3 полуприцепа-тяжеловоза, 5 автомобилей грузовых, 5 автобусов вахтовых, 7 бульдозеров – по контракту 2019 года) и 10 единиц лесопожарного оборудования стоимостью 0,35 миллиона рублей (8 воздуходувных устройств и 2 опрыскивателя лесных пожарных).

https://ria.ru/20210306/degtyarev-1600198381.html

https://ria.ru/20210301/turizm-1599380141.html

комсомольск-на-амуре

амурск

хабаровский край

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михаил дегтярев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минвостокразвития), владимир путин, комсомольск-на-амуре, амурск, хабаровский край