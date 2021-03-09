https://ria.ru/20210309/nezhenskaya-professiya-devushka-iz-kazakhstana-stala-voennym-letchikom-1600434118.html
Неженская профессия: девушка из Казахстана стала военным летчиком
Неженская профессия: девушка из Казахстана стала военным летчиком
На службе Ардана Ботай – единственная девушка, пилотирующая истребитель. Она с детства хотела стать пилотом, но путь в профессию был непростым.
2021-03-09T11:58
2021-03-09T11:58
2021-03-09T11:58
видео
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Девушку не взяли в военный летный институт, поэтому сначала ей пришлось закончить Академию гражданской авиации, а после искать пути перехода на воинскую службу. Ардана смогла осуществить мечту и теперь управляет истребителем "Су-30СМ".
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Неженская профессия: девушка из Казахстана стала военным летчиком
На службе Ардана Ботай – единственная девушка, пилотирующая истребитель. Она с детства хотела стать пилотом, но путь в профессию был непростым. Девушку не взяли в военный летный институт, поэтому сначала ей пришлось закончить Академию гражданской авиации, а после искать пути перехода на воинскую службу. Ардана смогла осуществить мечту и теперь управляет истребителем «Су-30СМ».
2021-03-09T11:58
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PT2M15S
РИА Новости
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видео, видео
Неженская профессия: девушка из Казахстана стала военным летчиком
На службе Ардана Ботай – единственная девушка, пилотирующая истребитель. Она с детства хотела стать пилотом, но путь в профессию был непростым.
2021-03-09T11:58
true
PT2M15S
Неженская профессия: девушка из Казахстана стала военным летчиком
На службе Ардана Ботай – единственная девушка, пилотирующая истребитель. Она с детства хотела стать пилотом, но путь в профессию был непростым.