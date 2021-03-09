https://ria.ru/20210309/nezhenskaya-professiya-devushka-iz-kazakhstana-stala-voennym-letchikom-1600434118.html

Неженская профессия: девушка из Казахстана стала военным летчиком

Неженская профессия: девушка из Казахстана стала военным летчиком

На службе Ардана Ботай – единственная девушка, пилотирующая истребитель. Она с детства хотела стать пилотом, но путь в профессию был непростым.

2021-03-09T11:58

2021-03-09T11:58

2021-03-09T11:58

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Девушку не взяли в военный летный институт, поэтому сначала ей пришлось закончить Академию гражданской авиации, а после искать пути перехода на воинскую службу. Ардана смогла осуществить мечту и теперь управляет истребителем "Су-30СМ".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Неженская профессия: девушка из Казахстана стала военным летчиком На службе Ардана Ботай – единственная девушка, пилотирующая истребитель. Она с детства хотела стать пилотом, но путь в профессию был непростым. Девушку не взяли в военный летный институт, поэтому сначала ей пришлось закончить Академию гражданской авиации, а после искать пути перехода на воинскую службу. Ардана смогла осуществить мечту и теперь управляет истребителем «Су-30СМ». 2021-03-09T11:58 true PT2M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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