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Во Владивостоке мужчина пойдет под суд за нападение на росгвардейцев
Во Владивостоке мужчина пойдет под суд за нападение на росгвардейцев
Расследование дела о нападении на росгвардейцев на несогласованной акции во Владивостоке завершено и направлено в суд, сообщило СУСК РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T16:33
2021-03-09T16:33
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар - РИА Новости. Расследование дела о нападении на росгвардейцев на несогласованной акции во Владивостоке завершено и направлено в суд, сообщило СУСК РФ по Приморскому краю.По данным следствия, во время пресечения несогласованной акции во Владивостоке 23 января фигурант схватил одного сотрудника управления Росгвардии и нанес несколько ударов руками другому сотруднику."Следственными органами СК РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины, который обвиняется в применении насилия в отношении двух представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Следствием собрана достаточная доказательственная база... Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), владивосток, приморский край, происшествия

Во Владивостоке мужчина пойдет под суд за нападение на росгвардейцев

16:33 09.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар - РИА Новости. Расследование дела о нападении на росгвардейцев на несогласованной акции во Владивостоке завершено и направлено в суд, сообщило СУСК РФ по Приморскому краю.
По данным следствия, во время пресечения несогласованной акции во Владивостоке 23 января фигурант схватил одного сотрудника управления Росгвардии и нанес несколько ударов руками другому сотруднику.
"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины, который обвиняется в применении насилия в отношении двух представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Следствием собрана достаточная доказательственная база... Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля.
Статуи Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 12:38
В Ульяновске будут судить подростка, ударившего росгвардейца
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)ВладивостокПриморский крайПроисшествия
 
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