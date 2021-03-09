https://ria.ru/20210309/napadenie-1600489058.html

Во Владивостоке мужчина пойдет под суд за нападение на росгвардейцев

Во Владивостоке мужчина пойдет под суд за нападение на росгвардейцев

Расследование дела о нападении на росгвардейцев на несогласованной акции во Владивостоке завершено и направлено в суд, сообщило СУСК РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T16:33

2021-03-09T16:33

2021-03-09T16:33

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар - РИА Новости. Расследование дела о нападении на росгвардейцев на несогласованной акции во Владивостоке завершено и направлено в суд, сообщило СУСК РФ по Приморскому краю.По данным следствия, во время пресечения несогласованной акции во Владивостоке 23 января фигурант схватил одного сотрудника управления Росгвардии и нанес несколько ударов руками другому сотруднику."Следственными органами СК РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины, который обвиняется в применении насилия в отношении двух представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Следствием собрана достаточная доказательственная база... Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля.

https://ria.ru/20210220/ulyanovsk-1598315357.html

владивосток

приморский край

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), владивосток, приморский край, происшествия