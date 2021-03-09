https://ria.ru/20210309/mordoviya-1600402867.html

Врио главы Мордовии назвал ситуацию в регионе критической

Врио главы Мордовии назвал ситуацию в регионе критической

Ситуация в Мордовии критическая, к формированию такого положения были причастны отправленные в отставку члены правительства республики, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T08:35

2021-03-09T08:35

2021-03-09T15:59

артем здунов

республика мордовия

политика

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САРАНСК, 9 мар - РИА Новости. Ситуация в Мордовии критическая, к формированию такого положения были причастны отправленные в отставку члены правительства республики, заявил в интервью РИА Новости врио главы региона Артем Здунов.В конце февраля Здунов объявил об отставке кабинета министров Мордовии. Тогда он заявил, что председатель правительства и некоторые министры "самоустранились" от решения проблем республики. Как сообщается на официальном портале органов госвласти Мордовии, до формирования нового состава все министры будут продолжать работу в должности исполняющих обязанности."Что касается отставки правительства, конечно, мы пытались совместно обдумать пути выхода из кризиса. Я бы все-таки назвал эту отставку, по большей части, именно отставкой председателя правительства… В отставку были отправлены те люди, которые в определяющей роли были причастны к формированию такого критического состояния в республике", - сказал Здунов.Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210226/mordoviya-1599162980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем здунов, республика мордовия, политика