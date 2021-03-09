https://ria.ru/20210309/mokhov-1600500926.html

Соседи захотели переселить "скопинского маньяка"

Соседи захотели переселить "скопинского маньяка"

Соседи "скопинского маньяка" Виктора Мохова планируют написать письмо в местную администрацию с просьбой переселить его. Об этом "Московскому комсомольцу"... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T17:31

2021-03-09T17:31

2021-03-09T18:48

виктор мохов

москва

скопин

рязань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599706272_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_cf27027b967dc8b01a2b4d5885478d18.jpg

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Соседи "скопинского маньяка" Виктора Мохова планируют написать письмо в местную администрацию с просьбой переселить его. Об этом "Московскому комсомольцу" рассказала одна из жительниц города Скопин.Она отметила, что большинство скопинцев до сих пор с опаской относятся к мужчине. По ее словам, жители также предполагают, что Мохов сам решит переехать в Рязань или Москву.В 2000 году Виктор Мохов — слесарь из города Скопина Рязанской области — похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он продержал их в подвале почти четыре года: в неволе одна из них дважды родила от Мохова, но преступник отбирал детей. Слесарь морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, травил слезоточивым газом. Пленниц освободили в мае 2004 года, после того как им случайно удалось передать на волю записку.В 2005 году Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, но в 2012-м этот срок сократили на два месяца. На прошлой неделе преступник вышел на свободу из колонии в Саратовской области, после чего вернулся в Скопин. За ним установили надзор по месту жительства: шесть лет Мохову нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он обязан дважды в месяц отмечаться в местной полиции.

https://ria.ru/20210308/mokhov-1600348345.html

https://ria.ru/20210306/manyak-1600166721.html

москва

скопин

рязань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор мохов, москва, скопин, рязань, происшествия