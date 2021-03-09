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Соседи захотели переселить "скопинского маньяка"
Соседи захотели переселить "скопинского маньяка"
Соседи "скопинского маньяка" Виктора Мохова планируют написать письмо в местную администрацию с просьбой переселить его. Об этом "Московскому комсомольцу"... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T17:31
2021-03-09T18:48
виктор мохов
москва
скопин
рязань
происшествия
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Соседи "скопинского маньяка" Виктора Мохова планируют написать письмо в местную администрацию с просьбой переселить его. Об этом "Московскому комсомольцу" рассказала одна из жительниц города Скопин.Она отметила, что большинство скопинцев до сих пор с опаской относятся к мужчине. По ее словам, жители также предполагают, что Мохов сам решит переехать в Рязань или Москву.В 2000 году Виктор Мохов — слесарь из города Скопина Рязанской области — похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он продержал их в подвале почти четыре года: в неволе одна из них дважды родила от Мохова, но преступник отбирал детей. Слесарь морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, травил слезоточивым газом. Пленниц освободили в мае 2004 года, после того как им случайно удалось передать на волю записку.В 2005 году Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, но в 2012-м этот срок сократили на два месяца. На прошлой неделе преступник вышел на свободу из колонии в Саратовской области, после чего вернулся в Скопин. За ним установили надзор по месту жительства: шесть лет Мохову нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он обязан дважды в месяц отмечаться в местной полиции.
https://ria.ru/20210308/mokhov-1600348345.html
https://ria.ru/20210306/manyak-1600166721.html
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виктор мохов, москва, скопин, рязань, происшествия

Соседи захотели переселить "скопинского маньяка"

17:31 09.03.2021 (обновлено: 18:48 09.03.2021)
 
© Криминальная Россия/YouTubeВиктор Мохов. Кадр программы "Криминальная Россия"
Виктор Мохов. Кадр программы Криминальная Россия - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Криминальная Россия/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар РИА Новости. Соседи "скопинского маньяка" Виктора Мохова планируют написать письмо в местную администрацию с просьбой переселить его. Об этом "Московскому комсомольцу" рассказала одна из жительниц города Скопин.
Она отметила, что большинство скопинцев до сих пор с опаской относятся к мужчине.
"Молодежь там не тусуется. Знаю, что родители предупредили своих детей: если пересекутся случайно с Моховым, чтобы не заговаривали с ним", — продолжила собеседница издания.
По ее словам, жители также предполагают, что Мохов сам решит переехать в Рязань или Москву.
Дом скопинского маньяка - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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Следователь показал неизвестную записку "скопинского маньяка"
В 2000 году Виктор Мохов — слесарь из города Скопина Рязанской области — похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он продержал их в подвале почти четыре года: в неволе одна из них дважды родила от Мохова, но преступник отбирал детей. Слесарь морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, травил слезоточивым газом. Пленниц освободили в мае 2004 года, после того как им случайно удалось передать на волю записку.
В 2005 году Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, но в 2012-м этот срок сократили на два месяца. На прошлой неделе преступник вышел на свободу из колонии в Саратовской области, после чего вернулся в Скопин. За ним установили надзор по месту жительства: шесть лет Мохову нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он обязан дважды в месяц отмечаться в местной полиции.
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Виктор МоховМоскваСкопинРязаньПроисшествия
 
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