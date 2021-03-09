Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210309/kredit-1600487504.html
Россияне смогут оформить образовательный кредит на госуслугах
Россияне смогут оформить образовательный кредит на госуслугах
На портале госуслуг в рамках суперсевиса "Поступление в вуз онлайн" предусмотрено появление финансового сервиса "Образовательный кредит с государственной... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T16:29
2021-03-09T16:29
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156111/67/1561116762_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_751b66cddcc2760454f478fda815198b.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. На портале госуслуг в рамках суперсевиса "Поступление в вуз онлайн" предусмотрено появление финансового сервиса "Образовательный кредит с государственной поддержкой", говорится в опубликованном Минобрнауки РФ отчете о реализации в 2020 году Плана деятельности министерства на период с 2019 по 2024 годы."Целевым состоянием суперсервиса также предусмотрена реализация финансового сервиса "Образовательный кредит с государственной поддержкой". Суперсервис предоставит возможность получения информации о действующих предложениях кредитных организаций, а также реализует возможность обращения гражданина для подачи предварительной заявки на образовательный кредит с государственной поддержкой с использованием Единого портала", - говорится в документе, опубликованном на сайте министерства.Ранее для повышения привлекательности образовательных кредитов для студентов была установлена фиксированная процентная ставка на уровне 3% годовых, увеличение срока пользования образовательным кредитом после окончания льготного периода кредитования с 10 до 15 лет, а также увеличение льготного периода кредитования с трех до девяти месяцев.
https://na.ria.ru/20210304/qs-1599791484.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156111/67/1561116762_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9846722b6055be9902ee098829c2e94e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество

Россияне смогут оформить образовательный кредит на госуслугах

16:29 09.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковЗона доступа к единому порталу государственных услуг
Зона доступа к единому порталу государственных услуг - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. На портале госуслуг в рамках суперсевиса "Поступление в вуз онлайн" предусмотрено появление финансового сервиса "Образовательный кредит с государственной поддержкой", говорится в опубликованном Минобрнауки РФ отчете о реализации в 2020 году Плана деятельности министерства на период с 2019 по 2024 годы.
"Целевым состоянием суперсервиса также предусмотрена реализация финансового сервиса "Образовательный кредит с государственной поддержкой". Суперсервис предоставит возможность получения информации о действующих предложениях кредитных организаций, а также реализует возможность обращения гражданина для подачи предварительной заявки на образовательный кредит с государственной поддержкой с использованием Единого портала", - говорится в документе, опубликованном на сайте министерства.
Ранее для повышения привлекательности образовательных кредитов для студентов была установлена фиксированная процентная ставка на уровне 3% годовых, увеличение срока пользования образовательным кредитом после окончания льготного периода кредитования с 10 до 15 лет, а также увеличение льготного периода кредитования с трех до девяти месяцев.
Выпускники - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 00:00
Вузы РФ показали свой лучший результат в истории предметного рейтинга QS
 
РоссияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Образование - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22SpaceX получила контракт Пентагона на $159 миллионов
05:03Украинцев возмутили слова посла Израиля о стадионе имени Шухевича
04:35Керамическая чаша с барахолки оказалась сокровищем XV века
04:23Украине предрекли деградацию главного национального достояния
04:14Израиль осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя Шухевича
03:51Маск объяснил, почему взорвался прототип корабля Starship
03:41Президент Гондураса заключил контракт на поставку "Спутника V"
03:37НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
03:33Исследование: вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм COVID-19
03:11Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19
03:03В "Росатоме" придумали ракету-ловушку для беспилотников
02:43В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"
02:33Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370
02:21Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada
02:20Для съемок российского фильма в космосе отобраны 20 финалисток
02:20Байден забыл имя своего министра и название Пентагона
02:17Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке
02:11Когда "сушка" организма во вред здоровью
01:51Латвия возобновит авиасообщение с Россией
01:49Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит в апреле на МКС на "Союзе"
Лента новостейМолния