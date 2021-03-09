https://ria.ru/20210309/kredit-1600487504.html
Россияне смогут оформить образовательный кредит на госуслугах
Россияне смогут оформить образовательный кредит на госуслугах
На портале госуслуг в рамках суперсевиса "Поступление в вуз онлайн" предусмотрено появление финансового сервиса "Образовательный кредит с государственной... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T16:29
2021-03-09T16:29
2021-03-09T16:29
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
образование - общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. На портале госуслуг в рамках суперсевиса "Поступление в вуз онлайн" предусмотрено появление финансового сервиса "Образовательный кредит с государственной поддержкой", говорится в опубликованном Минобрнауки РФ отчете о реализации в 2020 году Плана деятельности министерства на период с 2019 по 2024 годы."Целевым состоянием суперсервиса также предусмотрена реализация финансового сервиса "Образовательный кредит с государственной поддержкой". Суперсервис предоставит возможность получения информации о действующих предложениях кредитных организаций, а также реализует возможность обращения гражданина для подачи предварительной заявки на образовательный кредит с государственной поддержкой с использованием Единого портала", - говорится в документе, опубликованном на сайте министерства.Ранее для повышения привлекательности образовательных кредитов для студентов была установлена фиксированная процентная ставка на уровне 3% годовых, увеличение срока пользования образовательным кредитом после окончания льготного периода кредитования с 10 до 15 лет, а также увеличение льготного периода кредитования с трех до девяти месяцев.
https://na.ria.ru/20210304/qs-1599791484.html
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россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество