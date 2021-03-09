https://ria.ru/20210309/korruptsiya-1600491161.html

Член СПЧ объяснил высокий уровень коррупции в Москве

Член СПЧ объяснил высокий уровень коррупции в Москве

Высокий уровень коррупционной активности в Москве связан с концентрацией в городе федеральных и муниципальных полномочий и большим количеством бюджетных средств РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T16:43

2021-03-09T16:43

2021-03-09T18:40

совет по правам человека при президенте рф (спч)

москва

общество

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Высокий уровень коррупционной активности в Москве связан с концентрацией в городе федеральных и муниципальных полномочий и большим количеством бюджетных средств разного уровня, считает член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.Ранее начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин сообщил РИА Новости, что Москва возглавила десятку регионов РФ, которые в 2020 году стали лидерами по числу зарегистрированных фактов взяточничества."Всегда Москва будет оставаться в числе лидеров, потому что (здесь - ред.) концентрация федеральных полномочий, огромное количество муниципальных полномочий, но самое главное - огромное количество бюджетных средств разного уровня. То есть коррупционная привлекательность, коррупционные риски очень высоки. Соответственно, Москва как и любые столицы остаются всегда в зоне коррупционной активности", - сказал Кабанов РИА Новости.Также, по его словам, предсказуемо попадание в число лидеров Татарстан из-за уголовных дел и скандалов, связанных в том числе с муниципальным образованием региона. "Кострома понятно, что на самом низшем уровне находится, потому что степень доверия к власти, к (губернатору Костромской области Сергею) Ситникову и степень общей антикоррупционной ситуации очень хорошая... Власть доступна и прозрачна. Да, там есть проблемы, связанные с бюджетом, регион бедный. Но при этом коррупции там замечены не были. А у нас таких регионов уже немало. И не только Кострома", - пояснил он.Что касается статистики, согласно которой за 2020 год реальное лишение свободы по коррупционным статьям получили порядка 18% осужденных, условное заключение – 35%, а штраф – 40%, то здесь, по мнению Кабанова, в целом неправильно делить взятки на мелкие или крупные."У меня есть единственный подход - за коррупционные преступления надо наказывать как за измену Родине... Когда граждане приходят на муниципальную, государственную или федеральную службу, они подписывают некие соглашения - фактически это аналогия принятия присяги. Многие муниципальные служащие даже присягу принимают в ряде регионов... Нет мелкой или крупной измены присяге у военнослужащих... Здесь то же самое, человек, который предает интересы службы, он предает интересы родины, государства, общества", - подчеркнул он.Также, как отметил Кабанов, почти тысяча осужденных правоохранителей и более 500 чиновников в 2020 году за коррупционные преступления - это серьезная цифра, по его словам, антикоррупционная система работает.

https://radiosputnik.ria.ru/20210309/korruptsiya-1600422073.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет по правам человека при президенте рф (спч), москва, общество