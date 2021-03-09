https://ria.ru/20210309/koronavirus-1600475051.html

В Польше служебные собаки помогут выявлять больных COVID-19

В Польше служебные собаки помогут выявлять больных COVID-19

Служебных собак будут применять в Польше для выявления носителей коронавирусной инфекции, сообщает польское телевидение. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T15:24

2021-03-09T15:24

2021-03-09T18:49

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

польша

в мире

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ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Служебных собак будут применять в Польше для выявления носителей коронавирусной инфекции, сообщает польское телевидение."Первые в Польше розыскные собаки вместе с проводниками начинают восьминедельный курс с целью научиться выявлять больных COVID-19 в аэропортах", - говорится в сообщении.Обучение собак ведется под наблюдением ученых из Вроцлавского университета. Животных будут обучать при помощи биоматериалов взятых от больных и здоровых людей, а также привитых и выздоровевших от коронавируса.В первую группу отобраны собаки породы лабрадор и один английский кокер-спаниель.

https://ria.ru/20210309/pyltsa-1600436911.html

польша

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2021

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коронавирус covid-19, польша, в мире