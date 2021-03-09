https://ria.ru/20210309/koronavirus-1600475051.html
В Польше служебные собаки помогут выявлять больных COVID-19
В Польше служебные собаки помогут выявлять больных COVID-19
Служебных собак будут применять в Польше для выявления носителей коронавирусной инфекции, сообщает польское телевидение. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T15:24
2021-03-09T15:24
2021-03-09T18:49
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
польша
в мире
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ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Служебных собак будут применять в Польше для выявления носителей коронавирусной инфекции, сообщает польское телевидение."Первые в Польше розыскные собаки вместе с проводниками начинают восьминедельный курс с целью научиться выявлять больных COVID-19 в аэропортах", - говорится в сообщении.Обучение собак ведется под наблюдением ученых из Вроцлавского университета. Животных будут обучать при помощи биоматериалов взятых от больных и здоровых людей, а также привитых и выздоровевших от коронавируса.В первую группу отобраны собаки породы лабрадор и один английский кокер-спаниель.
https://ria.ru/20210309/pyltsa-1600436911.html
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коронавирус covid-19, польша, в мире