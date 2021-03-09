Полностью искоренить COVID-19 невозможно, считает советник Джонсона

"Я не думаю, что нулевой уровень COVID возможен. Ничего не говорит о том, что вирус собирается в скором времени уйти. Я ожидаю, что возникнет больше новых его вариантов, точно так же, как вирус гриппа меняется каждый год. И я не думаю, что мы сможем остановить появление новых вариантов", - сказал Уалланс, выступая во вторник в парламенте.