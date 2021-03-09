https://ria.ru/20210309/koronavirus-1600471492.html
Полностью искоренить COVID-19 невозможно, считает советник Джонсона
Полностью искоренить COVID-19 невозможно, считает советник Джонсона
Полное искоренение COVID-19 невозможно, вирус продолжит мутировать и распространяться, заявил главный советник премьер-министра Великобритании по науке Патрик... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T15:02
2021-03-09T15:02
2021-03-09T15:02
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597628672_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_a7cdcdc9c6a6fc78c3e56b395d60e958.jpg
ЛОНДОН, 9 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Полное искоренение COVID-19 невозможно, вирус продолжит мутировать и распространяться, заявил главный советник премьер-министра Великобритании по науке Патрик Уалланс.По его словам, вполне вероятно, что в разных странах уже существуют новые штаммы, которые еще не обнаружены из-за недостатка необходимого оборудования.Главный врач Англии Крис Уитти, который также присутствовал на слушаниях, согласился с Уаллансом. По его мнению, полное искоренение COVID-19 - "нереалистичная цель"."Низкий уровень распространения (коронавируса) - мы хотим добиться этого", - сказал Уитти.
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597628672_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_e36145dddf181bd49688233ee6dded08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, великобритания, в мире
ЛОНДОН, 9 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов.
Полное искоренение COVID-19 невозможно, вирус продолжит мутировать и распространяться, заявил главный советник премьер-министра Великобритании
по науке Патрик Уалланс.
"Я не думаю, что нулевой уровень COVID возможен. Ничего не говорит о том, что вирус собирается в скором времени уйти. Я ожидаю, что возникнет больше новых его вариантов, точно так же, как вирус гриппа меняется каждый год. И я не думаю, что мы сможем остановить появление новых вариантов", - сказал Уалланс, выступая во вторник в парламенте.
По его словам, вполне вероятно, что в разных странах уже существуют новые штаммы, которые еще не обнаружены из-за недостатка необходимого оборудования.
Главный врач Англии Крис Уитти, который также присутствовал на слушаниях, согласился с Уаллансом. По его мнению, полное искоренение COVID-19 - "нереалистичная цель".
"Низкий уровень распространения (коронавируса) - мы хотим добиться этого", - сказал Уитти.