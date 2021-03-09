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Распространение коронавируса
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Полностью искоренить COVID-19 невозможно, считает советник Джонсона
Полностью искоренить COVID-19 невозможно, считает советник Джонсона
Полное искоренение COVID-19 невозможно, вирус продолжит мутировать и распространяться, заявил главный советник премьер-министра Великобритании по науке Патрик... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T15:02
2021-03-09T15:02
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 9 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Полное искоренение COVID-19 невозможно, вирус продолжит мутировать и распространяться, заявил главный советник премьер-министра Великобритании по науке Патрик Уалланс.По его словам, вполне вероятно, что в разных странах уже существуют новые штаммы, которые еще не обнаружены из-за недостатка необходимого оборудования.Главный врач Англии Крис Уитти, который также присутствовал на слушаниях, согласился с Уаллансом. По его мнению, полное искоренение COVID-19 - "нереалистичная цель"."Низкий уровень распространения (коронавируса) - мы хотим добиться этого", - сказал Уитти.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, великобритания, в мире

Полностью искоренить COVID-19 невозможно, считает советник Джонсона

15:02 09.03.2021
 
© REUTERS / Hannah McKayМедицинские работники доставили пациента в одну из больниц Лондона, Великобритания
Медицинские работники доставили пациента в одну из больниц Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© REUTERS / Hannah McKay
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ЛОНДОН, 9 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Полное искоренение COVID-19 невозможно, вирус продолжит мутировать и распространяться, заявил главный советник премьер-министра Великобритании по науке Патрик Уалланс.
"Я не думаю, что нулевой уровень COVID возможен. Ничего не говорит о том, что вирус собирается в скором времени уйти. Я ожидаю, что возникнет больше новых его вариантов, точно так же, как вирус гриппа меняется каждый год. И я не думаю, что мы сможем остановить появление новых вариантов", - сказал Уалланс, выступая во вторник в парламенте.
По его словам, вполне вероятно, что в разных странах уже существуют новые штаммы, которые еще не обнаружены из-за недостатка необходимого оборудования.
Главный врач Англии Крис Уитти, который также присутствовал на слушаниях, согласился с Уаллансом. По его мнению, полное искоренение COVID-19 - "нереалистичная цель".
"Низкий уровень распространения (коронавируса) - мы хотим добиться этого", - сказал Уитти.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВеликобританияВ мире
 
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