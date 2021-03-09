https://ria.ru/20210309/khuliganstvo-1600490115.html

В Чите вынесли приговор подростку, прикурившему от свечи в храме

В Чите вынесли приговор подростку, прикурившему от свечи в храме

Судья назначил 120 часов обязательных работ подростку, прикурившему от свечи в кафедральном соборе Читы, сообщила РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T18:00

2021-03-09T18:00

2021-03-09T18:15

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забайкальский краевой суд

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КРАСНОЯРСК, 9 мар - РИА Новости. Судья назначил 120 часов обязательных работ подростку, прикурившему от свечи в кафедральном соборе Читы, сообщила РИА Новости официальный представитель Забайкальского краевого суда Виктория Михайлюк."Дело рассматривал мировой судья судебного участка №54. Суд назначил 120 часов обязательных работ. Несовершеннолетний осуждённый по части 2 статьи148 УК РФ вину признал, раскаялся. Принес извинения прихожанам храма после службы", - сказала собеседница агентства.Летом 2020 года в ряде СМИ и в социальных сетях было размещено видео, на котором подросток прикуривает сигарету от свечи в соборе. Ряд СМИ написали, что инцидент произошел в кафедральном соборе Казанской Божьей матери в Чите. На кадрах молодой человек в шортах крестится, заходит в церковь, прикуривает от свечи и затягивается. Тогда инцидентом заинтересовались правоохранительные органы региона.

https://ria.ru/20190624/1555871716.html

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религия, новости - религия и мировоззрение, забайкальский краевой суд, чита