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Религия и мировоззрение
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В Чите вынесли приговор подростку, прикурившему от свечи в храме
В Чите вынесли приговор подростку, прикурившему от свечи в храме
Судья назначил 120 часов обязательных работ подростку, прикурившему от свечи в кафедральном соборе Читы, сообщила РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T18:00
2021-03-09T18:15
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
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КРАСНОЯРСК, 9 мар - РИА Новости. Судья назначил 120 часов обязательных работ подростку, прикурившему от свечи в кафедральном соборе Читы, сообщила РИА Новости официальный представитель Забайкальского краевого суда Виктория Михайлюк."Дело рассматривал мировой судья судебного участка №54. Суд назначил 120 часов обязательных работ. Несовершеннолетний осуждённый по части 2 статьи148 УК РФ вину признал, раскаялся. Принес извинения прихожанам храма после службы", - сказала собеседница агентства.Летом 2020 года в ряде СМИ и в социальных сетях было размещено видео, на котором подросток прикуривает сигарету от свечи в соборе. Ряд СМИ написали, что инцидент произошел в кафедральном соборе Казанской Божьей матери в Чите. На кадрах молодой человек в шортах крестится, заходит в церковь, прикуривает от свечи и затягивается. Тогда инцидентом заинтересовались правоохранительные органы региона.
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религия, новости - религия и мировоззрение, забайкальский краевой суд, чита

В Чите вынесли приговор подростку, прикурившему от свечи в храме

18:00 09.03.2021 (обновлено: 18:15 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСвечи в храме
Свечи в храме - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОЯРСК, 9 мар - РИА Новости. Судья назначил 120 часов обязательных работ подростку, прикурившему от свечи в кафедральном соборе Читы, сообщила РИА Новости официальный представитель Забайкальского краевого суда Виктория Михайлюк.
"Дело рассматривал мировой судья судебного участка №54. Суд назначил 120 часов обязательных работ. Несовершеннолетний осуждённый по части 2 статьи148 УК РФ вину признал, раскаялся. Принес извинения прихожанам храма после службы", - сказала собеседница агентства.
Летом 2020 года в ряде СМИ и в социальных сетях было размещено видео, на котором подросток прикуривает сигарету от свечи в соборе. Ряд СМИ написали, что инцидент произошел в кафедральном соборе Казанской Божьей матери в Чите. На кадрах молодой человек в шортах крестится, заходит в церковь, прикуривает от свечи и затягивается. Тогда инцидентом заинтересовались правоохранительные органы региона.
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